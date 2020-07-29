立法會選舉丨因疫情押後選舉？陳家洛：因果關係顛倒　涉政治考慮

新冠肺炎疫情近日漸趨嚴重，已連續多日維持每日過百宗感染案。有傳政府已敲定將九月舉行的立法會選舉押後一年，如最終落實，押後選舉的消息及其「空窗期」如何運作將成為爭議的焦點。 民主派立法會議員陳淑莊連同「選舉觀察計劃」成員陳家洛副教授今日（29日）下午在Facebook進行直播，就此展開討論。陳家洛指出到目前為止已有63個國家及地區完成選舉，認為可在疫情的新常態下，為保障公共健康及市民投票權尋找平衡，而不應因為疫情而押後選舉，認為這是因果關係顛倒。

陳家洛認為可在疫情的新常態下，為保障公共健康及市民投票權尋找平衡，而不應因為疫情而押後選舉。（資料圖片）

押後選舉避免疫情 陳家洛：因果關係顛倒

陳家洛表示，在疫情的新常態下，無法預料疫情何時完結，「押後一年然後又唔得，點算呢？」因此，他認為，如果以其他國家投票時疫情已受控為由支持延後選舉，其實是犯了簡單的邏輯謬誤。他以波蘭為例，當地政府在決定某一日為投票日後，全民開始合作努力降低傳染個案，向該目標進發，最終選舉得以成功舉辦。他強調因果關係不能顛倒，應在保障公共健康及市民投票權間尋找平衡。

陳家洛續指，韓國國會選舉時成功做到選民分流，例如為體溫較高的選民安排獨立投票間，亦為強制檢疫隔離的選民開設特別投票所。他引述選舉委員會早前為隔離人士提出類似建議，但政府未有理會，認為押後選舉可能有政治考慮，民建聯前主席譚耀宗表示大灣區港人難以回港投票的說法是「說漏了嘴」。

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陳淑莊稱緊急會議由特首要求召開，變相令議員淪為特首「馬仔」。(資料圖片)​

陳淑莊：緊急會議由特首要求召開 議員淪特首「馬仔」​

立法會前主席曾鈺成早前曾表示，立法會可召開緊急會議，以解決押後選舉造成的空窗期問題。陳淑莊表示，《立法會條例》中列明緊急會議要應特首要求舉辦，即特首「話開就開」，反之議員又無權提出，變相令議員成為特首「馬仔」。陳家洛再補充，議程要由特首制定的。

有直播觀眾表明關注電子煙、空置稅、明日大嶼等法案的審議。陳淑莊指，《基本法》表明法案的審議及撥款需經由立法會處理，而法案需經過財委會、法案委員會等，憂慮緊急會議是否可跳過全部程序。