反修例走過400多天　一文看清政府定性變遷：首稱「反政府動亂」

美國財政部昨日（7日）宣布對11名中港官員進行制裁，指控各人有份破壞香港自治及港人自由，制定及實施《港區國安法》等。港府發言人今日（8日）發聲明駁斥美方行為卑劣無恥，明目張膽及粗暴地干涉中國內政。發言人又特別提到，美國國會及白宮利用去年6月以來在香港出現的「反政府動亂」，以人權、民主和自治為藉口，接連針對香港通過法案及宣布行政指令。 回顧反修例風波爆發至今，政府對這場運動的定性隨着各種事態的發展亦有所不同。發言人今日用到「反政府動亂」字眼，屬史無前例。《香港01》整理了過去一年多政府對反修例運動的定性變遷，可見政府的字眼越加嚴苛。

2019年6月9日：非法集結

保安局局長李家超於5月底去信內會主席李慧琼，要求立法會繞過法案委員會於6月12日直接恢復《逃犯條例》修訂二讀，做法強行引致民怨沸騰，激發103萬人於6月9日走上街頭。惟當晚政府發新聞稿，堅持草案於12日二讀，午夜前後金鐘情況急轉直下，部分示威者在立法會外與警方爆發肢體衝突。政府於凌晨發稿，稱在立法會綜合大樓一帶的示威者屬「非法集結」。

2019年6月12日：暴動

《逃犯條例》修訂爭議持續，示威者不滿政府漠視民意繼續強推二讀，於6月12日當日發起圍堵立法會一帶阻止議會進行，警民持續對峙，警方將武力升級及連環發射催淚彈及布袋彈等。及至下午6時，立法會秘書處宣布全日會議取消，《無綫新聞》播出特首林鄭月娥專訪，林鄭仍拒絕撤回修訂，並形容當天在金鐘一帶的已經不是和平集會，而是公然、有組織地發動「暴動」。「暴動」字眼一出，引起全城熱議，示威者的不滿進一步被激發，收回暴動定性亦演變為「五大訴求」之一。

2019年7月1日：澄清沒為612衝突事件定性

7月1日香港回歸22周年，示威者衝擊立法會的行動升級，以鐵枝等工具撞破大樓玻璃幕門，闖入及佔領會議廳。政府發聲明強烈譴責部分激進示威人士以極端暴力衝擊立法會大樓。林鄭後於7月9日行會前見記者，表示從無為6月12日在金鐘一帶發生的事，作出一個暴動定性。

2019年9月4日：示威和衝突

特首林鄭月娥向全港市民發表講話，正式宣布撤回修例。她又提到，逃犯條例修訂所引起的「示威」和「衝突」，已持續兩個多月。一次又一次的「暴力事件」，造成許多市民、警察和記者受傷，希望可以盡快走出目前的困局。

+ 2

2019年11月11日：大規模動亂和暴力衝擊事件

網民發起「三罷」行動，大批示威者在全港多區堵路並破壞港鐵站。林鄭見記者時形容各區發生的是「大規模動亂和暴力衝擊事件」，對這種廣泛的暴力行為予以強烈譴責，並呼籲各位市民，必須認清這件事件的本質，是破壞性的、是摧毀性的，甚至可能令香港踏上不歸路。

2019年11月11日全港三罷行動開始，多所大學爆發激烈衝突。圖為11月13日「晨曦行動」，有人在浸大外堵路，浸大當日宣布該學期停課。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

2020年5月22日：恐怖主義活動的警號

人大公布《港區國安法》草案，授權人大常委會制定法律防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動。特首林鄭月娥回應草案，指過去一年令香港這個安全城市亮起了「恐怖主義活動」的警號。去年6月至今的修例風波，所涉及的暴力不斷升級，警方先後破獲了多宗私藏槍械和本土製造爆炸品的案件，嚴重危害人身和社會安全。

2020年8月8日：反政府動亂

美國財政部宣布對11名中港官員進行制裁，包括特首林鄭月娥及中聯辦主任駱惠寧。11人分別被指控有份破壞香港自治及港人自由，制定及實施《港區國安法》等。港府發言人發聲明駁斥美方行為卑劣無恥，明目張膽及粗暴地干涉中國內政。發言人又特別提到，美國國會及白宮利用去年6月以來在香港出現的「反政府動亂」，以人權、民主和自治為藉口，接連針對香港通過法案及宣布行政指令，行徑暴露其雙重標準及虛偽，而且明顯違反國際法及國際關係基本準則。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼