秀茂坪街市群鼠咬豬肉　工聯會鄧家彪促領展、食環正視

領展旗下觀塘秀茂坪街市早前有大批老鼠嚙食置於地上的豬殼，有關相片在網上廣傳，引起關注。工聯會九龍東總幹事鄧家彪今日（17）接受電台節目訪問時，要求領展在街市加裝閉路電視，促請採取適當措施保護豬殼，如蓋帆布、放豬殼於桌上，食環署亦須恆常滅鼠、勤洗街市，以避免群鼠在街市「開餐」成為常態。

鄧家彪。（資料圖片）

秀茂坪邨鼠穴多 街市渠管去水慢

鄧家彪指，食環與領展均無否認事件是單一事件，他曾與領展的助理總經理會唔，要求領展在街市加裝閉路電視，可監察將食物放在地上的運輸商或豬肉販，並將違規者資料交食環署檢控或「釘牌」，亦建議運輸商用布或其他物料保護豬殼。

他引述領展代表稱，秀茂坪街市老鼠分別來自渠管及附近屋邨：因街市渠管去水慢，商戶打開渠蓋去水，或令渠中老鼠走入街市；至於屋邨鼠患，鄧指秀茂坪村多鼠穴，促請房屋署、食環署及領展跨部門跟進。

豬殼「真空期」 老鼠「開大餐」

鄧家彪認為，豬的屠宰時間亦與本次事件有關。他指，現時豬肉供應減少，上水屠房每日屠宰約1600至1700隻豬，較往年約4000隻，供應量大減約6成，由凌晨1時開始屠宰，兩三點已可將豬送出，惟送抵街市時，豬販仍未上班、豬殼沒人處理的「真空期」。他建議，食環署可協調豬的供應時間，避免出現「真空期」。

他指運輸公司及豬檔均有責任，據其所悉鄰近3家豬檔均無將豬殻放置地上，而根據法例規定所有食物均不準放在地上。他稱早前與行業代表會面時已表示，希望業界人士嚴以律己，莫令市民對整個行業失去信心。

領展：將裝CCTV 肉檔再犯或停約

領展稱，正積極處理秀茂坪街市渠道問題，將會於本月下旬完成安裝閉路電視，並加強巡查街市。領展表示，涉事豬肉檔在勒令停業後已全面清潔，並已復業；如再違規，會研究終止租約。

食環：因應需要調整宰豬時間

食環署稱，上水屠房及荃灣屠房的宰豬時段及運送流程由兩個屠房與業界協調而定，會因應屠宰量及持份者需要調整，署方會協助屠房及業界保持聯繫。至於街市防治鼠患工作，食環署稱下周初會致函包括領展在內的私營街市負責人，邀請他們於街市及附近地方採取聯合行動。署方亦計劃在多個食環署街市展開為期3個月的密集式滅鼠行動。