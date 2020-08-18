聶德權與非華裔政府暑期實習生會面　鼓勵為日後就業做好準備

政府每年都會為大專學生舉辦暑期實習計劃，讓學生有機會體驗各政府部門的工作，今年暑假即將結束，公務員事務局局長聶德權今日（18日）與參與政府部門實習計劃的非華裔學生見面，了解他們的學習體驗，並鼓勵他們投入職場前，努力裝備自己，以迎接未來的挑戰。 聶德權表示，鑑於去年的試點計劃反應正面，公務員事務局今年除了邀請更多本地高等院校參與這項專為非華裔學生而設的實習計劃，更將實習名額倍增，讓更多非華裔學生有機會在政府部門實習，獲取工作經驗，為日後就業做好準備。 聶德權期望，參與實習計劃的學生能夠透過這次學習過程，認識和體驗政府在不同範疇為非華裔人士提供公共服務的相關工作。

公務員事務局局長聶德權與參與政府部門實習計劃的非華裔學生見面，了解他們的實習體驗。（政府新聞處圖片）

聶德權：政府十分重視支援非華裔人士工作 助他們融入社會

聶德權表示，政府十分重視支援非華裔人士的工作，致力幫助他們融入社會。公務員事務局一直提醒各部門／職系首長持續檢視並確保相關政府職位的中文語文能力要求不高於工作所需，使非華裔人士與其他申請人一樣，在申請政府職位時享有平等機會。他又指，政府近年亦加強推廣，向非華裔人士介紹公務員的工作，吸引他們投身公務員行列，而非華裔學生實習計劃正是其中一個例子。

今年共有30名非華裔學生在不同的政府決策局和部門進行為期約八星期的實習。其中，Rukayya Bibi在社會福利署屯門醫院醫務社會服務部實習，協助處理免遣返聲請人士就減免醫療費用的申請。Rukayya說，實習計劃除了讓她汲取實際工作經驗，更給她機會直接服務非華裔人士，讓她從工作中獲得不少滿足感。

在政府統計處普查策劃組實習的Sujasna Tamang，則負責有關2021年人口普查網站和宣傳刊物的非華裔語言譯本的校對工作。Sujasna表示，實習計劃令她認識到進行人口普查的重要性，而同事亦教導她學習中文，令她獲益良多。

Janam Patel在工業貿易署歐洲部實習，協助整理香港與歐洲國家的貿易數據，以及就個別經貿議題進行資料搜集。Janam說，實習計劃加深他對香港和歐洲經貿關係的認識。