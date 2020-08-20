「一國兩制」指數下跌　湯家驊：市民未了解國安法內容　影響觀感

民主思路今日（20日）公布新一輪「一國兩制」指數，總體評分進一步下跌至5.58分，是自2017年中以來第二低。 民主思路聯席召集人（研究）潘學智認為，近日中美媒體戰，以及《港區國安法》等皆引起大眾憂慮自由失去保障，令反修例運動中的激進情緒再度出現；召集人湯家驊續指，未必所有市民都清楚《港區國安法》，或影響市民對「一國兩制」的觀感。

民主思路委託香港中文大學香港亞太研究所，於本年6月進行電話調查，共訪問1,001名18歲以上香港市民，就市民對「一國兩制」的9個範疇評價作出評分，以10分為滿分，「一國兩制」指數總體評分從去年12月的5.7分跌至5.58分，其中市民的民意調查所得的指數為3.39分，國際智庫的國際評價為7.76分。

至於9個範疇的評分都有下跌，當中以言論自由跌幅最為明顯，跌幅達7.3個百分點，僅4.04分；而最低分為「全面落實一國兩制」，只有2.37分。

2020年5月28日，中國全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（AP）

民調亦反映出，雖然溫和派仍佔香港主流，但香港市民的政治傾向持續兩極化。溫和派的支持數字持續下跌，由去年的50.9%，跌至50%，下跌9個百分點；而非建制派的支持者則上升3.3個百分點，由36.8%上升至40.1%；建制派的支持者亦微升1.7個百分點。

民主思路聯席召集人（研究）潘學智表示，對「一國兩制」的指數下跌並不感意外，指近日的中美媒體戰，以及《港區國安法》出爐等皆引起大眾憂慮自由失去保障，令反修例運動中的激進情緒再度出現。

民主思路召集人湯家驊表示，未必所有市民都清楚《港區國安法》，例如《港區國安法》中有提及繼續引用「國際人權公約」和確定法治的原則，但基於主流媒體鮮有提及，導致普遍市民對《港區國安法》看法一面倒，認為人權會失去保障，繼而影響市民對「一國兩制」的觀感。

他建議，政府應設立委員會，協助處理有關「一國兩制」的問題，相關政策局內亦應成立專責部門，向市民及國際釋除對《港區國安法》的疑問。

調查又發現，有77% 市民支持2047年後繼續實行「一國兩制」。（資料圖片／路透社）

調查又發現，有77% 市民支持2047年後繼續實行「一國兩制」，當中約7成市民認為「維持高度自治」是有利於實行「一國兩制」的首要條件。

湯家驊直言，今次的調查結果是意料之外，顯示出「香港人仍然想一國兩制延續」。