商界促凍結最低工資調整　工聯會反對：調整要追上通脹

最低工資委員會將商討2021年最低工資水平，在整體經濟遭逢疫情衝擊下，商界及部分政團以經濟環境惡化、公務員及醫管局等機構凍薪為由，建議凍結最低工資。 工聯會今天(23日)舉行記者會，表明反對凍結最低工資水平，指最低工資調整應要追上通脹，確保「底層勞工」的工資收入免受通脹影響，並得到合理公平的待遇。

黄國強調，最低工資立法目的是要防止工資過低，應對在職貧窮，以促進社會共融。（鄭子峰攝）

工聯會理事長黄國強調，最低工資立法目的是要防止工資過低，應對在職貧窮，以促進社會共融，更重要的是保護社會上收人最低而自食其力的「底層勞工」免受剝削，並有尊嚴地生活。

黄國認為，從事清潔丶保安丶速遞等基層行業的「底層勞工」得不到勞動力市場保障，經濟環境好的時候工資加幅有限，而經濟轉差時往往是首先被開刀的對象。他說，現時賺取37.5元最低工資時薪的「底層勞工」，每月收入僅有7,800元，遠低於社會一般工資水平。

黃表示，最低工資的覆蓋人數由2011年的18萬減至現時的2萬人。他認為，賺取最低工資人數大幅度減少，調升最低工資對企業營運成本影響微不足，調高最低工資不會令商界有不可承受的壓力，卻減輕基層市民生活負擔。

政府指最低工資高於通脹 惟底層勞工購買力沒改善

雖然勞工及福利局多次表示最低工資高於通脹，但黃國指，反映基層開支的通脹數據應參考甲類消費物價指數，而不是綜合消費物價指數。

他指，最低工資實施至2019年的累計升幅有33.9%與同期甲類消費物價指數的累計升幅共32.4%，兩者極為接近，只相差1.5個百分點因此可說「底層勞工」的實質購買力幾近沒有改善。



工聯會權益委員會主任唐賡堯稱，香港物價高脹，衣食住行等必需品的基本開支一直高企，對「底層勞工」構成巨大經濟壓力。（鄭子峰攝）

最低工資落後於兩項重要經濟數據

同時，最低工資現正落後於兩項重要經濟數據，分別是時薪工資中位數，以及本地生產總值增幅。

2011年至2019年的時薪工資中位數及本地生產總值的累計升幅分別為39.3%及48.3%，但最低工資的升幅只有33.9%，分別落後5.4及14.4個百分點。數據反映最低工資已脫離大部份香港僱員的工資增長，「底層勞工」一直分享不到社會經濟成果，亦是造成在職貧窮的主要原因。

工聯會權益委員會主任唐賡堯稱，香港物價高脹，衣食住行等必需品的基本開支一直高企，對「底層勞工」構成巨大經濟壓力。

唐賡堯指，以劏房為例，目前一個不足200呎的劏房要7,000元租金。雖然劏房租金金額比一般私樓低，但劏房居住環境惡劣,租金升幅更遠高於私樓，反映「底層勞工」的經濟負擔比市民大眾更為沉重的不公平現象。他認為，最低工資的升幅要追上通脹「跑贏」甲類消費物價指數，否則「底層勞工」的工資只會被物價升幅所蠶食。

好姐表示，清潔工每隔一年便需要轉換外判公司並更改合約，舊公司福利如年假，都不能延續，建議政府調升最低工資。（鄭子峰攝）

「底層勞工」嘆收入低生計難 冀政府提高最低工資

擔任公屋屋苑保安並賺取最低工資的陳先生表示，雖然自己的每月入息有$11,700，但是衣食住行等基本生活開支約9000元，僅餘積蓄只能存起來，以防不時之需。他指，現時不少保安工作8小時只有約8000月薪，工作12小時才有12,000多月薪。部分從事保安行業的同行，更需要做多一份兼職，以應付家庭開支。他希望，政府提升最低工資，舒緩「底層勞工」的生活壓力。

擔任清潔工的芳姐和好姐表示，清潔工每隔一年便需要轉換外判公司並更改合約，舊公司福利如年假，都不能延續，建議政府調升最低工資，莫令他們的生活難上加難。

唐賡堯指，清潔工要承擔因疫情而大增的工作量，促請政府調升最低工資，並改善外判工人待遇，以令「底層勞工」可過有尊嚴的生活。