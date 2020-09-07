政壇諸事町｜連鎖快餐店再推$35福建炒飯　陸頌雄「投訴」無蝦仁

香港地物價高昂，衣食住行樣樣貴，有大型連鎖快餐店數年前推出「超值選」午市套餐，福建炒飯連一杯飲品，盛惠35元，可算是基層福音。 工聯會立法會議員陸頌雄今天（7日）到該連鎖快餐店親嘗超值福建炒飯，不過他似乎不太滿意炒飯食材，綽號「醬爆」的陸頌雄在社交專頁上載一張照片，慨嘆這碟福建炒飯沒有蝦仁，「雖然福建炒飯35蚊唔好有咩期望，不過都畀粒蝦仁喇好冇」。

天天超值選「珍珠帶子福建炒飯」材料包括粒粒珍珠帶子、肉粒﹑冬菇粒、蔬菜粒及明火蛋炒飯，配可樂或凍低糖綠茶，僅售優惠價35元。

根據該連鎖快餐店的資料，天天超值選「珍珠帶子福建炒飯」材料包括粒粒珍珠帶子、肉粒﹑冬菇粒、蔬菜粒及明火蛋炒飯，配可樂或凍低糖綠茶，優惠價僅售35元。面對新冠肺炎衝擊，香港經濟下行，這個優惠套餐相信頗受基層打工仔歡迎。

陸頌雄今天到快餐店親嘗福建炒飯，不過事後慨嘆這碟福建炒飯沒有蝦仁，「雖然福建炒飯35蚊唔好有咩期望，不過都畀粒蝦仁喇好冇」。不過，若根據快餐店描述，沒有蝦仁也符合《商品說明條例》。

話雖如此，福建炒飯是酒樓和茶餐廳相當常見的「碟頭飯」，一般材料也有雞肉、蝦仁和瑤柱，因此期望福建炒飯有蝦仁也非無理。不過，根據消委會於2017年的一項調查，福建炒飯每100克的平均鈉含量介乎310毫克至340毫克，屬較高水平。為了身體著想，間中吃一次也無妨，但還是少吃為妙。