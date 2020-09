朱凱廸助12港人家屬　黃碧雲一句激嬲抗爭派：總辭就無議員身份幫

12名港人上月底涉嫌潛逃台灣時被廣東海警截獲,現被扣押在深圳鹽田區看守所,港人家屬昨日(12日)在民主派立法會議員朱凱廸、涂謹申及本土派鄒家成陪同下召開記者會,要求港府將12人接回香港。涂謹申其後在私人臉書發文提及事件,豈料意外點燃傳統泛民及本土派之間的戰火。 事緣涂謹申黨友、民主黨議員黃碧雲在貼文留言,提及民主派有關立法會去留問題,指若朱凱廸辭任議員,就不能以議員身份協助港人家屬,言論即惹起本土抗爭派人士不滿。鄒家成隨即留言反問:「請問鄒家成有冇議席?」意即不需要立法會議員身份,亦可協助港人家屬。 涂謹申現時已經將貼文刪除,《香港01 》正向黃碧雲查詢。

▼「抗爭派」質疑黃碧雲言論及家屬記者會情況▼

+ 3 + 3 + 3

黃碧雲在涂謹申的貼文下留言:「朱議員如果撤退、就不能再用議員身份幫手足家屬。民主派議員若總辭,難道叫家屬去搵保皇黨議員?」有網友不滿,留言指責她「這時候還講去留」、「唔怪得d(啲)人唔支持你」。鄒家成亦留言正面「狙擊」: 「黃議員你好,請問鄒家成有冇議席?」

前香港眾志秘書長黃之鋒亦在其IG的限時動態中,貼出黃碧雲的留言,配以電影《蜘蛛俠》對白:「If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. (如果沒有戰衣,你就甚麼都不是,那麼你不配擁有它)」