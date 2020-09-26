民主派各出奇招與街坊慶中秋　建制派因疫情取消應節活動

下星期四（10月1日）就是中秋節，不過新冠肺炎疫情的陰霾依然籠罩本港，限聚令等措施亦未解除，市民難以如過往般參與各種慶中秋的活動。 雖然疫情令慶中秋的氣氛大不如前，但各區區議員依然各出奇招、創意十足，除了傳統的派發月餅外，亦推出了不少活動，務求在安全的情況下與街坊共渡佳節。

東區區議員仇栩欣就舉辦中秋家庭照拍攝服務，並提供各類中秋主題道具，讓一家大細能夠留下美好的中秋節回憶。（資料圖片／仇栩欣Instagram帳戶）

區議員花樣百出 團購、轉贈月餅又辦工作坊

雖然今年中秋節市民難以出外與家人及三五知己慶佳節，但市民仍然可以安坐家中享用各式各樣月餅，不少區議員亦趁中秋臨近聯繫街坊。例如觀塘區區議員梁凱晴及南區區議員林浩波，就與當區街坊團購黃店的月餅，支持一下本地小店的製作。

而深水埗區議員何啟明、屯門區議員黃丹晴等，就在區內舉辦月餅轉贈活動，將街坊慷慨送贈的月餅，轉送到老人家及有需要人士手中，務求讓不同階層的市民，都能一同共度佳節。

九龍城區議員關家倫及鄺葆賢則合力舉辦月餅工作坊，邀請了區內烘焙店教導街坊製作精美的「唧花白豆蓉月餅」，讓市民可以品嚐自己製作的月餅。

觀塘區區議員梁凱晴就走實用路線，向街坊派發中秋福袋，當中有口罩包、酒精噴霧等防疫用品，相當實用。（梁凱晴FB專頁）

「隔信箱」猜燈謎 亦有區議員派福袋

而除了食月餅外，中秋節亦不少得猜燈謎、玩燈籠等活動。天水連線的四名區議員，就向街坊派發紙摺燈籠，而灣仔區議員陳鈺琳就將燈謎紙條放入街坊信箱，街坊答中後即可換取小禮物，毋須親身接觸亦能享受猜燈謎的樂趣。而東區區議員仇栩欣就舉辦中秋家庭照拍攝服務，並提供各類中秋主題道具，讓一家大細能夠留下美好的中秋節回憶。

觀塘區區議員梁凱晴就走實用路線，向街坊派發中秋福袋，當中有口罩包、酒精噴霧等防疫用品，相當實用。

屯門區議員黃丹晴呼籲街坊捐贈月餅到辦事處。並將月餅轉交有需要人士。（黃丹晴FB專頁）

灣仔區議員陳鈺琳就將燈謎紙條放入街坊信箱，街坊答中後即可換取小禮物，毋須親身接觸亦能享受猜燈謎的樂趣。（陳鈺琳FB專頁）

建制派往年舉行嘉年華 疫情下亦要暫停

建制派方面，今年的中秋活動就較為低調，民建聯、工聯會兩個傳統政黨的區議員亦有在各區派發月餅及口罩。當中觀塘區議員顏汶羽可能是最為勤力的一個，近日經常跨區向街坊派月餅，銅鑼灣、將軍澳、荃灣、屯門都見到他的身影，務求將月餅送至全港各區的市民手上。

顏汶羽接受查詢時表示，今年因為疫情關係無法聚眾，無法如往年般舉行嘉年華、粵曲欣賞會等中秋應節活動，只能向街坊派發應節食品及防疫物品，但坦言無法取代之前的活動。

而經民聯九龍西立法會議員梁美芬，亦到區內各處派發口罩及月餅，在巡區時「順道」跟進噪音問題。