稱新加坡式管治難套用在香港　張炳良：中港兩地求同存異是出路

今年是《基本法》頒佈30周年，但去年爆發的反修例運動及今年訂立的國安法，令「一國兩制」實踐出現變化。香港教育大學前校長、運輸及房屋局前局長張炳良今早（10日）出席網上研討會時表示，港人已習慣享有言論自由，難以將「新加坡的管治模式」完全套用在香港身上，加上現時正值中美角力、港人對政府產生信任危機，只有中、港兩地政府認清雙方制度不同，尋找求同存異的方法，港人亦需同時認清自己「中國香港」的身份，才是有效維持「一國兩制」下的香港的出路。

張炳良出席網上研討會時表示，港人已習慣享有言論自由，難以將「新加坡的管治模式」完全套用在香港身上，加上現時正值中美角力、港人對政府產生信任危機，只有中、港兩地政府認清雙方制度不同，尋找求同存異的方法，港人亦需同時認清自己「中國香港」的身份，才是有效維持「一國兩制」下香港的出路。（資料圖片／高仲明攝）

張炳良指，中央自2014年雨傘運動起，憂慮分離主義在港擴散並漸對香港管治失去信心，同年6月就發表《一國兩制在香港特別行政區的實踐》白皮書，引述國家主席習近平在2016年會見時任特首梁振英時表示，本港在「一國兩制」下沒有「港獨」空間，希望落實對港全面管治。

張炳良亦表示，香港年輕人自去年反修例運動開始，對中央產生抗拒情緒，對香港人的身份認同大幅上升到回歸以來的歷史新高，加上不熟悉內地的社會主義制度，而對本港的獨立司法制度、港人享有的人權自由感到憂慮。惟北京在反修例事件後，認為香港已進入失控的地步，因此在未有確切理解港人的訴求前，便以高壓手段壓制反對派聲音。

同場的香港教育大學副校長呂大樂亦認為，港人需認清「一國」在「兩制」之上，同時中港兩地亦應尋找出各自的平衡點，互相妥協互相信任，才能達致雙贏的局面，找出維繫「一國兩制」的最佳方法。