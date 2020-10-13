施政報告押後｜泛民批林鄭漠視民生　湯家驊：阻撓施政又是什麼？

國家主席習近平明日（14日）出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，特首林鄭月娥昨（12日）表示，本月下旬到北京商討中央惠港政策，故決定押後發表《施政報告》，爭取11月底前公布。民主派立法會議員不滿《施政報告》延期發表，批評林鄭將香港人的問題置之不顧。 行政會議成員湯家驊今（13日）在Facebook為林鄭護航，指民主派決定留任立法會時已大聲疾呼，揚言要反對包括《施政報告》等所有議題，「若然延遲《施政報告》已是漠視民生，那麼反對、阻撓施政又是什麼呢？」

湯家驊稱，《施政報告》是提出往後一年的施政方向和政策，需要立法會同意和支持才可落實，強調所有民生政策都會繼續施行不懈，不會有所改變，「可來置民生問題不顧？」他認為，林鄭已說明押後宣讀《施政報告》因「十四五規劃」即將展開，對國家整體經濟規劃會有重大影響，故《施政報告》不能自行自斷，置國家整體發展不顧，「你可以不同意，但以此說成是漠視民生是太過火了。」

民主派會議召集人胡志偉昨表示，林鄭押後宣讀《施政報告》的做法打破傳統，矮化自己身份地位，又指林鄭到內地目的是聽取中央指示，甘願成為「扯線公仔」，批評她將香港人的問題置之不顧。公民黨郭家麒則稱，政府突然押後《施政報告》做法前所未有，形容林鄭只是中央「呼之則來、揮之則去」 的特首。