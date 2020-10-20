新冠肺炎｜展覽製作業「窒息」零收入　民建聯促政府辦本地展覽

新冠肺炎疫情肆虐下，書展等多個大型展覽相繼取消，展覽製作業10個月以來接近零收入。業界今日（20日）聯同民建聯召開記者會，要求政府提供支援，以免引發製作公司結業潮及令行內技術人員流失。 民建聯立法會議員黃定光表示，疫情令行業受到窒息性影響，批評政府的「撐企業保就業」計劃粗疏，一些未受疫情影響的企業就得到補助，展覽製作業卻被忽視，斥責政府反應遲頓。

展覽製作工程人員從業員關注小組召集人翁偉國指，過去全靠行業苦苦經營，香港才有展覽之都的美譽，現在卻看不到前景。翁偉國表示，疫情下沒有展覽舉行，大批從業員失去工作，為求生計選擇轉行；為了應付高昂的倉租，不少公司被迫丟棄部分物資，轉租細倉，亦有不少行家稱「保就業」計劃一結束，就需解僱員工以應付租金。

政府的三輪防疫抗疫基金中，只有第一輪設有10.2億元的「會議展覽業資助計劃」，惟有關計劃只針對資助參展商的一半費用及主辦機構的場租，但在大部分展覽取消的情況下，業界無法取得相關資助。

民建聯立法會議員鄭泳舜提議，政府應盡快訂立更多「旅遊條泡」計劃，吸引更多參展商來港；另外應在地區舉辦不同類型的大中小型展覽活動，如食品展及紅酒節等，並容許在不同政府場地舉辦；以及擴大「會議展覽業資助計劃」受惠範圍等。