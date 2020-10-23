民政局3800萬設「包羅萬有」資訊頻道　政治助理：連教人煲湯都有

香港失業率高企，青少年失業率就更嚴重，15至19歲失業率達23.6%，20至29歲亦有11.4%，均為10年以來最高。 青年發展委員會為了聆聽青年意見，8月在社交媒體舉行青年就業政策專題會議，政務司司長張建宗亦有參與。 民政事務局局長政治助理黎穎瑜早前到電台，回應青年問題。

黎穎瑜表示，康文署今年已撥出3,800萬元，推出了推出了「康文署網上資源中心」，至今已經有超過500條影片，包括大量文康體資訊，例如運動、瑜伽等在家運動知識，亦有大量文化資訊，甚至有動植物公園動植物名錄、教人煲湯，可說是想到的生活資訊都會在內更新，讓市民在疫下能接收有用資訊。

康文署網上資源中心其中一條影片，由科學館館長陳淑文（Paulina）示範400次咖啡，以及講解當中的科學秘密↓↓

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已拍500多條片 助藝術界疫下就業

該資訊頻道亦請來不少製作人、藝術工作者拍片，例如在已閉館的場地表演再放上網，黎穎瑜指這樣亦可以在疫情期間幫助他們就業。黎就指，民政局用了3.54億元開設2,500個臨時職位，包括演藝學院、西九龍文化中心、圖書館、園藝護理和場地管理等，吸納失業人士。

康文署的網上資源中心，內容動靜皆宜。

鼓勵青年大灣區發展 「出發點是開更多的門」

近年港府及不少政界人士，均鼓勵香港青年到大灣區發展，黎穎瑜強調，這是提供更多選擇給青年人發展，民政局也提供了大量如何銀行開戶等相關資訊，「出發點是開更多的門」。

近期區議會討論部份議題時，民政事務總署以非地區事務為由不提供服務及場地，做法與前幾屆不同。黎穎瑜指區議會至今已經開了超過600次會議，亦有800多個提案，指民政專員與區議員持續溝通。她指今年民政局希望在地區上多做工夫，希望議員多些聚焦民生。