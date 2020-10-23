國安公署｜銅鑼灣維景酒店牌照離奇消失後再現　民政署無回應原因

港區國安法生效後，國家安全公署使用香港中旅集團旗下的銅鑼灣維景酒店，作臨時辦公大樓，至今已逾三個月。 《香港01》發現大樓啟用前夕，牌照事務處網站上的持牌酒店紀錄，銅鑼灣維景酒店的資料一度消失 ，惟處方9月底更新資料後，該酒店的紀錄再次出現。記者致電銅鑼灣維景酒店，職員指酒店現時仍然關閉。 民政事務總署回應事件時，並無解釋牌照紀錄一度消失原因。港區人大代表葉國謙認為，國安公署短期內不會遷至新的辦公處所。香港酒店業主協會執行總幹事李漢城指，過往未聽聞過有酒店因暫停營業，而向處方交回牌照。

▼10月國安公署現場▼

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6月酒店牌照紀錄消失 署方無回應查詢

《香港01》早前發現，銅鑼灣維景酒店作為國安公署臨時辦公大樓啟用前夕，牌照事務處於6月30日更新其網站上的持牌酒店紀錄後，銅鑼灣維景酒店的牌照紀錄一度消失。記者當時曾就事件向民政事務署查詢，署方並無回覆。

▼6月及9月牌照紀錄▼

9月紀錄重現 職員指酒店仍關閉

記者近日再查閱酒店牌照紀錄，銅鑼灣維景酒店的紀錄重新出現，處方網站更新的牌照資料日期為9月30日，距記者上次查閱已長達三個月。根據牌照事務處紀錄，該酒店共有266間房間。

記者致電該酒店查詢，職員指酒店現時仍關閉，未能供客人預訂房間，至於何時會重新營業，職員只回應「唔清楚」，稱酒店的牌照問題須向公關部查詢。

▼7月8日國安公署開幕▼

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民政署：2018年10月續牌36個月 無回應消失原因

根據《旅館業條例》，於香港開設、經營旅館前 ，營辦者須向牌照事務處申領牌照。該條例例明在數種情況下，民政事務局局長作為該條例的監督，可撤銷及暫時吊銷牌照、拒絕將牌照續期、修訂或更改牌照條件，當中包括監督認為處所已停止以旅館形式經營，或牌照持有人已停止經營、開設、管理或以其他方式控制該旅館。

民政事務署回覆《香港01》時，未回應銅鑼灣維景酒店牌照一度消失，及重新出現的原因，只表示該酒店的牌照於2018年10月已獲牌照處續期，有效期為36個月，即至2021年10月。署方又指，據牌照處現有資料，該酒店並沒有違反樓宇及消防安全方面的相關規定，而被暫時吊銷或撤銷旅館牌照。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城指，不清楚銅鑼灣維景酒店的牌照問題，但過往未聽聞過有酒店因短暫停業數月而被除牌，或須主動申請撤銷牌照。（資料圖片／高仲明攝）

李漢成：無聽過業界短暫停業被除牌

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城指，不清楚銅鑼灣維景酒店月前牌照紀錄消失原因，及未來的安排：「酒店被徵用而無法從事酒店業日常工作，會否因而申請暫時停業，故暫時無公開紀錄，而非除牌呢？」他估計牌照紀錄一度消失後再出現，可能是酒店和牌照處之間有安排。

他指，過往未聽聞過有酒店因短暫停業數月而被除牌，或需主動申請撤銷牌照，認為即使旅館在持牌的情況下停業，亦無違反牌照條件：「無牌做生意是犯法，但我有牌，酒店兩星期不接客，或內部裝修，是酒店的事。」

李漢城又解釋，牌照事務處網站沒有顯示個別酒店紀錄的原因眾多，有機會是酒店沒有遞交續牌申請、涉及債務、被人採取法律行動，或內部問題致不能運作，無法滿足發牌條件，無法一概而論。

港區全國人大代表、行政會議成員葉國謙估計，酒店經營者或只是申請了暫停牌照，相信國安公署短時間內不會遷出銅鑼灣維景酒店，搬至新處所。（資料圖片／盧翊銘攝）

葉國謙：搬新大樓未有期 至少要一兩年

港區全國人大代表、行政會議成員葉國謙指，不知道銅鑼灣維景酒店牌照紀錄早前曾一度消失，強調國安公署只是短期租用該酒店，長期來說大樓會維持酒店用途，故認為未必是酒店的經營者放棄牌照：「可能只是申請了暫停牌照及經營。」

至於銅鑼灣維景酒店牌照紀錄再現，是否代表國安公署已找到新的辦公處所，將交還酒店予中旅集團重新營業？葉國謙估計短期內未必成事：「即使現在已有一幢現存的大樓，相信也要裝修至乎合國安公署要求的格局。」他估計，國安公署至少需要一年多至兩年的時間，才能遷至新處所。

《香港01》早前報道，屋宇署的百樓圖網顯示備有銅鑼灣維景酒店的建築圖則，惟查閱時系統顯示「找不到任何樓宇紀錄」，該酒店的圖則至今仍無法查閱。（百樓圖網截圖）

國安公署使用逾三個月 酒店圖則至今無法查閱

中央人民政府駐香港維護國家安全公署，為根據《港區國安法》設立的維護國家安全機構。國安公署臨時辦公大樓於7月8日正式啟用，特首林鄭月娥、中聯辦主任兼國安委顧問駱惠寧、國安公署署長鄭雁雄等人出席開幕儀式。

《香港01》早前曾報道，屋宇署的百樓圖網顯示備有銅鑼灣維景酒店的建築圖則，惟查閱時系統顯示「找不到任何樓宇紀錄」。屋宇署發言人當時回覆指，由於該酒店樓宇紀錄的版權擁有人反對，故署方不會按《建築物條例》，將相關圖則開放予公眾查閱。有關圖則至今仍無法查閱。