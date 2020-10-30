國安法｜鍾翰林等三人被捕　民主派發聲明譴責：意圖製造白色恐怖

前學生動源召集人鍾翰林（19歲）、前成員陳渭賢（21歲）及何忻諾（17歲），涉「煽動他人分裂國家罪」，日前（27日）再度被捕。其中據指在美國領事館附近一間咖啡店被捕的鍾翰林被控一項「煽動他人分裂國家罪」、兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）及一項「串謀發布煽動性刊物」罪。 十九名民主派立法會議員發表聲明，指被捕的年輕人不可能有任何能力分裂國家，批評政權以《國安法》「極刑」開刀，做法旨在殺雞儆猴、意圖製造白色恐怖和令人噤聲。

民主派立法會議員在聲明譴責林鄭月娥，形容其管治手法損害基本人權、言論自由和恐佈。（盧翊銘攝/資料圖片）

譴責林鄭管治損害基本人權 斥將香港推向文革

民主派立法會議員在聲明譴責林鄭月娥，形容其管治手法損害基本人權、言論自由和恐佈。民主派議員指，林鄭月娥及建制派曾指國安法只針對極少數人，但近期的拘捕和檢控，顯示政權並非以國安法應對實質的分裂國家行為，而是用來以言入罪，製造寒蟬效應，設置言論及思想禁區，質疑令香港淪落為第三世界專制落後地區。

另外，政府近日取消教師註冊，更設立警方熱線鼓勵市民互相舉報，做法猶如將年輕人以言入罪，把香港推向文革，「我們要求林鄭月娥政府立即停止文革2.0，撤回濫用國安法的政治檢控。」