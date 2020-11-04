5年來兩警員證供被法庭質疑遭處分　李家超：無警員因假證供被控

早前有法官批評作供警員「大話冚大話」，非誠實、可信證人，民主黨議員尹兆堅今早（4日）在立法會大會提出口頭質詢，要求警方交代有否跟進警員操守問題。 李家超回應指，不同意濫指警員使用暴力、濫用檢控的指控，強調警方使用武力基於實際需要，而檢控是基於證據。他提到，警隊如發現違反紀錄行為，包括法庭轉介個案，會進行紀律覆檢，予以處分。過去5年有兩名警員因證供被法庭質疑，接受紀律處分，一人員發輕微違紀行為報告，另一人被譴責，但沒有警員因「宣誓下作假證供」而被檢控。

否認濫捕、濫用武力

尹兆堅的提問指，曾有裁判官審理與反修例運動相關案件時，批評作供的警員不是誠實、可靠的證人，甚至「大話冚大話」和「非正當執行職務」，亦有警員因證供高度相似被指「夾口供」，問政府會否向公眾道歉，及對作供表現遭法庭批評的警員採取甚麼跟進行動，以及有否檢視警方誠信審核行動小組的工作成效待。

李家超回應時強調，法庭就案件的說法，只是以該案的證供為依歸，就該案作出，亦有警員在其他案中被接納為誠實可靠的證人。他解釋指，刑事審訊期間證供不被接受可基於不同因素，例如記憶不清、描述時有空白、證基於主觀感覺多於客觀現實等，不能武斷指為違法。

他強調，去年反修例事件的案件，超過8成人都需要承擔法律後果。他不同意濫指警員使用暴力及檢控，強調使用武力基於實際需要、檢控決定基於證據、事實及法律意見。

民主黨尹兆堅指，有裁判官審理反修例案件時，批評作供警員非誠實可靠的證人，甚至是「大話冚大話」，要求保安局長李家超代警方向公眾致歉。（高仲明攝）

李家超：沒法例推強制驗毒 警推自願驗毒應鼓勵

尹兆堅批評李家超沒有認真回答，又問李家超如果對警方有信心，何不推行強制驗毒計劃。李家超回應指，香港沒有法例強迫任何人驗毒，在履行誠信管理文化方面，多年來都是強調建立健康文化，認真處理違紀問題，應鼓勵警員推行自願驗毒計劃，「無一個部門做緊這樣嘢」，認為警隊有領先作用。