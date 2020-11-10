建制團體「車輪式」政總示威　促林鄭出手撤銷4泛民議員資格

《香港01》昨（9日）率先報道人大常委會將制定框架，應對民主派拉布抗爭行動，預料至少有4名泛民議員被褫奪議員資格，包括在今年原定的9月立法會選舉中被褫奪參選資格的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌。 近日多個建制團體連番到政府總部外示威，促請特首林鄭月娥及立法會主席梁君彥出手撤銷4名泛民議員的資格，今日（10日）下午近10個建制團體「車輪式」請願，要求政府盡快重新審視泛民議員的延任資格。

保衛香港運動主席傳振中表示，四名早前被取消參選資格的議員刻意違反就職時誓言，沒真誠擁護基本法和效忠香港，強烈要求林鄭和立法會主席梁君彥盡快審視四名議員的延任資格。（彭焯煒攝）

「青年關注組」、「學生家長關注組」、「匯賢起動」、「監察DQ議員大聯盟」、「監察攬炒議員大聯盟」、「保衛香港運動」今午先後到政府總部外示威，其中多個團體均沒有發言及叫口號，只派代表向政府及立法會代表遞信。

「保衛香港運動」主席傳振中表示，4名早前被取消參選資格的議員刻意違反就職時誓言，沒有真誠擁護《基本法》和效忠香港，所以強烈要求林鄭和立法會主席梁君彥盡快審視4名議員的延任資格。

多個建制團體連番到政府總部外示威，促請特首林鄭月娥及立法會主席梁君彥出手撤銷4名泛民議員的資格。（彭焯煒攝）

他又指，根據《基本法》第79條規定，立法會議員行為不檢或違反誓言，經立法會出席議員三分之二通過譴責，立法會主席就可宣告其喪失議員資格，促請梁君彥依法處理阻礙議會運作的議員，恢復立法會秩序。