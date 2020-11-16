曾國衞指警執法無死人　反映專業克制　必於國際舞台「還原真相」

立法會政制事務委員會今日（16日）召開會議，會議討論聯合國人權事務委員會對香港特別行政區參照《公民權利和政治權利國際公約》提交的第四次報告，曾國衞回應公眾書面意見時，強調《港區國安法》、《國歌法》都不會影響本港自由，而押後選舉的決定是因為疫情，做法合理及符合公眾利益；至於DQ議員資格，曾重申做法完全符合基本法的規定，完全合理、合法。 不少建制派關於聯合國就香港人權狀況的描述不公平。曾國衞回應指，警隊在去年反修例運動期間，執法過程中「無死過一個人」，反映警隊克制和專業，「『黑暴』期間嗰幾個月，『暴徒』肆虐到咁嘅地步，前所未見，放諸全世界都係。警隊喺執法過程中無死過一個人，顯示我哋嘅克制同專業。」

曾國衞稱，自己曾作為紀律部隊一員，完全認同警隊的克制和專業。（羅君豪攝）

曾國衞：盡快處理修例打擊「起底」

工聯會麥美娟早前要求當局打擊「起底」問題，政制局回應時提到正研究修訂《私隱條例》處理。麥美娟今天（16日）在會上指出，在現時立法會新常態下，很多事可以做得更快，她問曾國衞可否盡快將條例草案提交立法會，並於今個立法年度內通過，曾聞言後表示工作需時，會盡快處理。

會議今天原定為公聽會，惟委員會主席、民建聯周浩鼎表示基於疫情，決定將公聽會改為收集書面意見。曾國衞在會上回應就各項公眾意見。他指，選舉主任在決定參選人是否符合資格時，完全合法，法庭的裁決亦證明完全合憲合法。曾提到，政府在支援少數族裔方面推出不少措施，今年4月起實施經改良的促進種族平等行政指引。

經民聯林健鋒指，去年曾有「暴徒」擲磚令一名長者死亡，認為香港有不少人為「黑衣人」開脫，認為港府應在聯合國會議上，將有關真相公諸於世。（李澤彤攝/資料圖片）

建制派斥聯合國對反修例描述不公

經民聯吳永嘉指，聯合國的清單也是基於一些沒有列明出處的報道，似乎有既定立場，對港府有欠公道。曾國衞回應指，不能回應聯合國是否有既定立場，強調政府會根據事實向聯合國作出解釋，還原真相。

經民聯林健鋒指，去年曾有「暴徒」擲磚令一名長者死亡，認為香港有不少人為「黑衣人」開脫，認為港府應在聯合國會議上，將有關真相公諸於世。曾國衞回應指，認為聯合國未就香港的問題下定論，認為人權清單只是希望當局作回應，釐清事實。他指，當局一定會在聯合國據理力爭，還原真相。

保安局副秘書長翁佩雯指，不少公眾意見都支持香港國安法，但亦有人對條文不夠清晰感到擔憂。她表示，國安法內有不少規定保障人權、自由，又指國安法內針對的四類罪行，與國際慣例相近，同時香港的司法制度繼續受保障。



熱血公民鄭松泰發言時表示，公聽會在4天前突然取消，改為以意見書反映意見，做法不理想。（梁鵬威攝/資料圖片）

曾國衞強調會向聯合國還原真相

熱血公民鄭松泰發言時表示，公聽會在4天前突然取消，改為以意見書反映意見，做法不理想。他認為，民間意見不外乎針對警權、記者採訪權及議員與立法會選舉的質疑。他要求政府澄清警方在去年有否向示威者使用酷刑或過度武力的問題，例如以實彈槍械、圍毆示威者、刻意重撃示威者頭部等問題。

翁佩雯回應時指，去年示威期間示威者投擲超過五千枚汽油彈，指警方面對不少挑戰，在使用武力方面有嚴謹指引，使用武力時視實際需要，強調警方已多次表示，若示威者和平，他們沒有需要使用武力。她又指，警方有投訴機制及獨立監警會。曾國衞回應指，他們要做好自己的工作，有理有據地還原真相，在國際舞台將實際情況、「黑暴」危害國家安全的情況交代。

葉劉淑儀問到，局方何時將修改《選舉條例》建議提交立法會。曾國衞重申正積極、認真研究，一旦有成熟方案會提交立法會。（羅君豪攝/資料圖片）

葉劉促盡快提交境外投票修例方案 局方指成熟將交立法會

新民黨主席葉劉淑儀指，不少語言歧視等問題仍存在，建議盡快修改有關法例，又指《公民權利和政治權利國際公約》內有條文提到保障別人的投票權，故認為應盡快修訂《選舉條例》，幫助在內地及有需要人士投票，她問局方何時將修例建議提交立法會。曾國衞重申正積極、認真研究，一旦有成熟方案會提交立法會。