國安法｜建制狙擊指控涉違國安法　「黃廠」兩門市及網站急停業

《大公報》、《文匯報》前日（16日）報道，批評本地口罩生產商「黃廠」Yellow Factory 企圖延續「抗爭思想」，將「魔爪」伸向各行各業甚至「荼毒」青少年。報道引述民建聯立法會議員葛珮帆指，店鋪裝修帶有明顯政治傾向，企圖「打擦邊球」，「肆意挑戰香港《國安法》的底線」。 「黃廠」今天（18日）發表聲明，稱無意觸犯國安法，但為員工及顧客著想，將作內部調整。今天起銅鑼灣及旺角門市將暫時停止營業，訂貨網頁亦暫停運作。

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復業日期待公布

報道指控「黃廠」打着「抗爭色」，並將口罩弄成黃色及印上「五大訴求、缺一不可」的英文簡寫標語，又指「黃廠」近期推出多款「和你上班」及「和你返學」等不同系列的口罩，聲稱要在校園延續「抗爭精神」。報道又指，「黃廠」在社交媒體發起各種活動吸引不同界別人士購買，包括貼出羅冠聰與口罩的合照進行宣傳，斥他們每一款口罩的包裝也充斥政治口號或插畫。

報道引述葛珮帆批評，店鋪裝修許多都與反修例文宣有關，煽動「港獨」思想，例如「康復香港，時代抗疫」等口號，企圖「打擦邊球」。她強調，這些政治口號充滿暗示性，企圖將「暴徒英雄化」、「美化暴力」，對於年輕人有很大的負面影響。

「黃廠」發聲明表示，無意觸犯國安法，為員工及顧客著想，將作內部調整，今起銅鑼灣及旺角門市將暫時停止營業，復業日期有待公布，訂貨網頁亦暫停運作，也接受取消訂單，希望顧客體諒苦衷。