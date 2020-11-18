首度以在囚人士非當區居民為由　懲教署拒區議員公務探訪申請

19名民主派立法會議員及125名民主派區議員早前聯署，投訴懲教署以疫情為由，阻撓他們申請公務探訪，有礙議員執行公職，剝削在囚人士向議員求助的權利。懲教署早前回應指，面對7月疫情漸趨嚴峻，署方決定暫停所有於公務探訪室內進行非緊急情況之公務探訪，公務探訪人士如有必要進行公務探訪，仍可向署方提出申請。 油尖旺區議員李傲然今天（18日）收到懲教署來信，拒批其公務探訪申請，指其探訪對象是非居於油尖旺區，認為申請與《區議會條例》列明的區議會職能無關。李傲然指出，他過去成功探訪並協助近10位非本區居民，懲教署未曾阻止，他批評懲教署打壓公務探訪，又批評《區議會條例》已變成尚方寶劍，「民政專員覺得你要討論的東西不合乎他的心意和不合乎政府的立場，就借用這把尚方寶劍離場。」

李傲然指出，他過去成功探訪並協助近10位非本區居民，懲教署未曾阻止。（張浩維攝/資料圖片）

懲教署去信李傲然，指收到他申請於今天（18日）在荔枝角收押所進行公務探訪，署方稱，根據懲教署資料，該在因人士並非居於油尖旺區，認為其公務探訪申請與《區議會條例》第61（a）條所列明的區議會職能無關，指若李有其他理據支持其申請，可向懲教署申請，讓署方考慮，又指李如有需要可考慮以親友探訪方式探訪該名在囚人士。

李傲然表示，一直以來為不同的在囚人士提供協助，其中一位「手足」在未來日子需上庭，惟他的家人對法庭程序不算熟悉，故一直提供跟進和協助，並就事件與他的代表律師溝通，又指過去成功探訪並協助近10位非本區居民，懲教署未曾阻止。

李傲然批評《區議會條例》已成了政府的尚方寶劍，「似乎區議會條例已經變成尚方寶劍，民政專員覺得你要討論的東西不合乎他的心意和不合乎政府的立場，就借用這把尚方寶劍離場。」

《香港01》正就事件向懲教署查詢。