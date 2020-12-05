許智峯流亡｜流亡抵英國　許智峯：自己及家人銀行戶口被凍結

撰文：劉錦華
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民主黨前立法會議員許智峯上月30日前往丹麥，他日前在Facebook宣布正式流亡，他與其家人今日（5日）已抵達英國倫敦。許智峯今日（5日）向《立場新聞》及《蘋果日報》證實，自己及其妻子、父母的銀行帳戶今日起被凍結，涉及最少兩間銀行及5個戶口，總金額涉及數百萬元存款，其中一間為滙豐銀行。許更指存款是他的畢生儲蓄。
許智峯向《立場新聞》及《蘋果日報》證實，自己及其妻子、父母的銀行帳戶今日起被凍結，涉及最少兩間銀行及5個戶口，總金額涉及數百萬元存款。（資料圖片）
為許智峯安排丹麥外訪行程的丹麥政界人士的 Thomas Rohden ，今日（5日）在 Twitter 亦有談及事件，形容事件離譜（outrageous），認為中共絕對沒有法律依據竊取許與其家人的積蓄。
So outrageous! The CCP have frozen the bank accounts of not only Ted Hui, but also his family. There is absolutely no legal basis for stealing their savings. #FreeHongKong #HongKongProtests #save12hkyouths #StandWithHongKong— Thomas Rohden (@ThomasRohden) December 5, 2020