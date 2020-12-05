許智峯流亡｜流亡抵英國　許智峯：自己及家人銀行戶口被凍結

民主黨前立法會議員許智峯上月30日前往丹麥，他日前在Facebook宣布正式流亡，他與其家人今日（5日）已抵達英國倫敦。許智峯今日（5日）向《立場新聞》及《蘋果日報》證實，自己及其妻子、父母的銀行帳戶今日起被凍結，涉及最少兩間銀行及5個戶口，總金額涉及數百萬元存款，其中一間為滙豐銀行。許更指存款是他的畢生儲蓄。

許智峯向《立場新聞》及《蘋果日報》證實，自己及其妻子、父母的銀行帳戶今日起被凍結，涉及最少兩間銀行及5個戶口，總金額涉及數百萬元存款。（資料圖片）

為許智峯安排丹麥外訪行程的丹麥政界人士的 Thomas Rohden ，今日（5日）在 Twitter 亦有談及事件，形容事件離譜（outrageous），認為中共絕對沒有法律依據竊取許與其家人的積蓄。