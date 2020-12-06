許智峯流亡｜銀行戶口遭凍結　許斥政治報復　籲毋需擔心其生計

民主黨前立法會議員許智峯日前在Facebook宣布流亡，他與其家人今日（5日）已抵達英國倫敦。許智峯昨天（5日）證實，他及其家人的銀行戶口遭凍結，涉及最少3間銀行及5個戶口，總金額涉及數百萬元存款，更指存款是他的畢生儲蓄。 許智峯今天在Facebook發文批評，政權透過經濟壓迫對他作政治報復，形容凍結其銀行戶口，等同將香港銀行體系及司法制度「自我攬炒」。許智峯呼籲關心他的朋友和支持者無需擔心其生計，「關心我生計的朋友，請你們不用擔心，我在這邊有朋友可短暫依靠，可挨（捱）過去。我從來非常謹慎，絕不會輕易為自己眾籌，除非是為了香港、為公眾做事。大家的好意，我銘記於心。」

曾眾籌私人檢控警員 許智峯：款項從來均全數存在律師樓戶口

許智峯表示，從丹麥轉至英國，吸入每一口自由的空氣，也是提醒他「要用盡這邊的自由為香港發聲」，讓世界各國領袖看到，在遙遠的東方、有一座美麗城市「正被港共暴政摧毀」，「但城裡的人仍昂首拒默沉，為自由而戰。我現在擁有的自由，就是我與世界一起抗擊暴政最強的武器。」

許智峯談到他及家人的銀行戶口被凍結一事，他指「明顯是政權以經濟壓迫作政治報復」和「以連坐法打壓我家人以逼害反對的聲音」。他批評至今政權仍未公開指出是否正調查其家人及所涉罪行，「政權甚至到現在亦無膽公開說是否正在調查我家人、關於什麼罪行等，根本是理虧，旨在包庇警方濫用行為。政權以為這樣可打壓異己，卻不知道做法直接衝擊全世界對香港銀行體系及司法制度的信心，自我攬炒。」

許智峯呼籲支持者及朋友無需為他擔心，指在英國有朋友可短暫依靠，「可挨過去」，又指自己從來非常謹慎，絕不會輕易為自己眾籌，除非是為了香港、為公眾做事，「大家的好意，我銘記於心。」

去年許智峯發起眾籌，就多宗反修例事件私人檢控涉事警員，許智峯重申，款項從來均全數存在律師樓戶口，核數報告亦已全面公開，款項與他個人及家人戶口完全無關。