警方掀拘捕巨浪現「反高潮」　社會反應逐漸麻木的兩極效果

國安法生效至今，警方先後拘捕多名不同界別的泛民及抗爭陣營人士，包括前立法會議員朱凱廸、許智峯及「慢必」陳志全，前眾志成員黃之鋒、周庭，前「學生動源」鍾翰林，壹傳媒集團創辦人黎智英，以及人稱「第二代美國隊長」的姓馬男子、「理大廚房佬」施景鶱等等，均相繼被捕。 今(8日)清晨警方又再拘捕至少8人，包括民主黨主席胡志偉、社民連副主席、民陣召集人陳皓桓等。特首林鄭月娥亦被記者問到，政府是否想藉此製造甚麼效果。然而，相對於此起拘捕行動的規模，輿論的反響和社會的反應相對微弱，主因經過連月多輪拘捕行動後，香港市民對同類型新聞已日漸「冷感」，媒體亦出現「疲態」，少了連篇競逐。坊間有聲音質疑，警方欲製造寒蟬效應，但亦有人指倘警方行動太密令公眾麻木、輿論冷卻，或會出現「反高潮」，拘捕「日常化」已失去阻嚇性。

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中聯辦主任駱惠寧日前在國家憲法日座談會上曾表示，《香港國安法》自6月30日頒布實施以來「威力初顯」，香港社會秩序逐步回復正常，進入了由亂向治的關鍵時期。而港府亦強調絕不姑息干擾和破壞特區政權的違法行為，警方必定嚴正執法。無可否認，自國安法通過後，警方明顯大大加重執法力度，民主派立法會議員曾發出聯合聲明，將社運人士被警方國安處拘捕的浪潮形容為「秋後算帳」。

港區國安法於2020年6月30日晚上11時生效。（政府新聞處）

簡單回顧一下過去數月的拘捕「名單」：

7月29日警方引用國安法拘捕前「學生動源」召集人鍾翰林，指其涉干犯組織、策劃及實施分裂國家被警方拘捕，現還押壁屋懲教所。多名前學生動源成員亦涉違港區國安法被捕，包括陳渭賢、何忻諾及陸海天。

8月10日警方再次引用國安法拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒集團高層，搜查《蘋果日報》大樓。其中黎智英、壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權、行政總監黃偉強被落案合控一項欺詐罪，3人被通宵扣留。

前香港眾志成員黃之鋒、林朗彥以及周庭先後被捕，三人涉嫌2019年6月21日示威者包圍警察總部一事上，共同被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，指他們去年6月21日在金鐘夏愨道非法煽惑在場人士參與未經批准集結。最終判處黃之鋒入獄13個半月、周庭入獄10個月、林朗彥入獄7個月，不准緩刑。

8月26日警方拘捕民主黨前立法會議員許智峯、林卓廷，後者被控於去年元朗7.21事件中觸犯暴動罪。人民力量成員、「快必」譚得志早前擺街站時，涉喊「黑警死全家」、「光復香港時代革命」等口號，9月6日被以殖民地時代的法例「煽動文字罪」拘捕，警方明言一開始時以國安法作調查，研究證據後改以其他控罪拘捕，控方早前要求將案件交由國安法指定法官審理。

及後，3名前立法會議員，包括朱凱廸、許智峯及「慢必」陳志全亦先後被警方上門拘捕。據了解，他們涉及立法會「臭水事件」，即涉嫌與今年5月28日上午、6月4日上午及下午舉行的立法會會議期間，向主席台方向擲下或潑出發出惡臭的液體有關。另外，前立法會議員梁耀忠、范國威、林卓廷、區諾軒、郭家麒，均曾被警方拘捕。

昨日（12月7日），警方國安處拘捕8人涉參與上月19日的中大遊行，其中3人另涉煽動分裂國家。「灣仔起步」成員楊子雋昨晨涉嫌「參與未經批准集結」被捕，先後被帶往馬鞍山警署及大埔警署扣查，至今日下午，他獲准以3000元現金保釋，其餘7人亦獲准保釋，分別於明年3月報到。

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至今日，清晨警方拘捕再至少8人，涉嫌本年6月30日及7月1日煽惑他人參與或帶領他人參與未經批准集結，據悉被捕人包括前立法會議員朱凱廸、民主黨主席胡志偉、社民連副主席、民陣召集人陳皓桓、東區區議員徐子見、陳榮泰、曾健成「阿牛」及社民連成員「四哥」鄧世禮。至中午時份8名被捕人士被落案控告，各獲准以1000元保釋，下周四（17日）下午在西九龍裁判法院提堂。

中午時份8名被捕人士陸續保釋，下周四（17日）下午在西九龍裁判法院提堂。圖為民陣召集人陳皓桓。（張浩維攝）

除了公眾認識的政界人士，多名「平民」亦相繼被捕。當日首名被控違反《港版國安法》的被告，是23歲男子唐英傑，涉嫌於今年7月1日背著插有「光復香港 時代革命」旗幟的背包，騎電單車衝向警員，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪。而外號「美國隊長2.0」、「第二代美國隊長」的姓馬男子，在將軍澳PopCorn商場示威時被指涉嫌違反港區國安法被帶走，並被落案控以一項煽動他人分裂國家罪。

香港D100網台主持傑斯（原名尹耀昇）、其妻曾碧雲及助手利寶麗11月21日因涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及洗黑錢等罪名被香港警務處國安處人員拘捕後，美國國務院首席副發言人布朗（Cale Brown）11月23日表示，美方對此深切關注，又指這是中共侵犯人權與新聞自由的另一例子。

警方上周四（4日）晚搜查旺角砵蘭街黃店食肆「桔梗」，歷時4小時始收隊，並拘捕負責人王鴻軒及一名男員工。事發時另一隊衝鋒隊警員在附近豉油街近上海街截查，有「理大廚房佬」之稱的39歲施景鶱被捕，警方稱他涉嫌「煽動意圖罪」。

僅粗略估算，過去數月被捕的知名泛民及抗爭陣營人士，至少已達30人，其中還包括多位前立法會議員。然而曾經可以成為數日頭條的政界人士被捕事件，時至今日可能只屬「普通新聞」一則。這種社會對震撼新聞逐漸「麻木」的現象，在去年下半年階段，可謂無法想像，這究竟是意味着社會已「靜」下來，還是警方拘捕行動的震攝力正在減弱？