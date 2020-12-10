聶德權晤公務員公會　最快月底安排簽宣誓聲明　拒簽即解僱

新一份《施政報告》公布，將以一次過宣誓或簽署方式，要求現職公務員確認效忠香港特區和擁護《基本法》。四大公務員公會今天（10日）與公務員事務局局長聶德權會面，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭會後接受訪問時，引述聶指最快本月底安排18萬公務員簽署聲明，若公務員拒簽聲明，將會被解僱或勒令提早退休。 梁籌庭又指，聶德權在會上表示，首階段公務員簽署聲明後，會安排1.1萬名非公務員合約的員工簽署聲明。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，公務員非常擔心被以言入罪和無故被人投訴違反《國安法》。（吳倬安攝）

梁籌庭表示，聶德權在會上指出，局方將會於最快本月底至最遲明年初，安排所有公務員簽署宣誓聲明，稍後將會公布宣誓聲明的內容。梁籌庭指，聶德權在會上強調，若拒絕簽署聲明的公務員不會獲得政府聘請，至於會否即時解僱「炒魷魚」，抑或要求拒簽的公務員以勒令提早退休的形式離開，梁引述聶指需視乎公務員的解釋。梁籌庭解釋，若是被勒令提早退休，公務員仍可取得退休金等福利，但被即時解僱「一分錢都拎唔到」。

聶未交代懲處細節和指引 公務員憂無故被投訴

梁籌庭指出，很多公務員認為簽署聲明並無問題，但擔心違誓的後果，他在會上就此追問聶德權，惟聶未有交代懲處的細節和指引，他對此感到憂慮，又指公務員非常擔心被以言入罪和被「篤灰」，擔心無故被人投訴違反《國安法》，他促政府盡快解除公務員的憂慮。

梁籌庭又指，聶德權在會上表示，首階段公務員簽署聲明後，會安排1.1萬名非公務員合約的員工簽署聲明，又指聶認為非公務員合約員工一旦違誓，解決方法較簡單。