專訪徐英偉．下｜大變天一年　徐英偉：市民對區會信心大大下降

區議會「變天」接近一年，離島以外「全數區會一片黃」民政事務局局長徐英偉早前接受《香港01》節目《政經加零一》訪問時提及，民主派主導下的區議會「有少少失咗效」，更加最近從過去一年的撥款數字來看，下放權力的功能已不太發揮得到，故需檢視「將來俾幾多權力佢哋（區議會）」。 徐英偉上周接受《政經加零一》訪問，進一步談及對於本屆區議會運作的看法，他形容市民對區議會的信心已大大下降，令他非常擔心。對於民主派上月列出數據，當中民政專員離席近百次，民政處裁定逾160項議程屬「越權」，徐英偉反指，這些數字正正反映了民主派越權和違規了多少次，「我哋嘅議會要跟議事條例運作，唔係我哋唔配合，不能夠要求公務員同事配合一啲明顯違規、越權嘅議程」。

+ 5 + 5 + 5

公職人員離席近百次 徐英偉：唔係我哋唔配合

徐英偉在上周接受專訪時指出，過去一年局方多翻透過會面和「隔空」方式與新一屆區議會溝通，惟看到區議會愈來愈多「政治化操作」。徐英偉當時又形容，區議會「有少少失咗效」，只有非民主派主導下的離島區議會「運作得幾好」，又形容區議會現時的狀況令他非常痛心，需重新檢視未來區議會發展。徐英偉被追問是否意指收回區議會部分權力，他指出，往政府下放權力予區議會，希望區議會在地區行政有更多空間，包括批出地方予區議會管理、增加區議會撥款，惟本屆效率大大下降，「區議會去到完全發揮唔到（效用）嘅時候，都要檢視一下將來俾幾多權力佢哋（區議會）」。

徐英偉被追問會否循哪個方向檢視區議會權力，甚至會否削減區議會的撥款，他僅稱：「全部（各方面權力）都會再睇」，着社會「俾少少時間」他，形容過去一年如同觀察期，又指坊間不少研究和調查指出，市民對區議會的信心大大下降，令他非常擔心。

在區選一周年前夕，民主派總結區議會近一年的工作，指自本屆區議會上任至11月底，有逾160項討論議程被民政事務專員指越權，拒提供秘書支援，另公職人員89次在會議期間離場。。（李澤彤攝）

「我哋唔會特別刁難任何人」

有不少民主派稱在申領實報實銷開支時被拖延，審批速度較去屆區議會大幅下降，徐英偉回應指，區議員申領開支一定程序和指引，強調不會特別刁難任何人，「唔可以拎著張單、指著個鼻就要我哋比錢，（單據）有唔清楚嘅地方，我哋會要佢哋釐清，如果佢哋（區議會）搞得清清楚楚，我哋會批，我哋唔會特別刁難任何人。」他又說：「喺議會耐嘅人都知，跟程序做事，好多嘢都可以做。」

民主派上月召開記者會，指出自本屆區議會上任至11月底，有逾160項討論議程被民政事務專員指越權，拒提供秘書支援，另公職人員89次在會議期間離場。徐英偉反駁指，從另一個角度來看，正正看到民主派越權和違規的次數，強調並非民政處和公職人員不配合，而是公務員不可能配合一些明顯違規和越權的議程。他批評有區議員刁難區政處職員，「甚至痛心嘅係，佢哋（區議員）有時會侮辱我哋嘅同事，甚至早前衝入辦事處唔俾我哋同事離開。議會係文明討論開會嘅地方，點解要去到動手動腳呢，我都可以咁講，唔係完全發揮唔到或者做唔到嘢，當佢哋指出佢哋幾多次越權和違規嘅時候，同時睇到佢哋批到嘅撥款、議程都係遠多過頭先指出違規數字，但效率真係低咗好多。」

外界關注如何處理許智峯的中西區區議員議席。 （盧翊銘攝）

補選許智峯議席？ 徐：疫情下難啟動任何補選

中西區區議員許智峯本月離港，揚言可能以後不會返回香港，政府早前決定，暫停向許智峯發放議員薪酬。被問到倘許智峯最終被DQ，政府會否就此舉行補選？徐英偉表示，若有議席空缺，是否補選需考慮不同因素，指在當前疫情襲港的時候，未必可以啟動任何補選，至於實際情況，需諮詢相關法律意見。

民政事務局局長徐英偉接受《香港01》節目《政經加零一》訪問時提及，民主派主導下的區議會「有少少失咗效」，更加最近從過去一年的撥款數字來看，下放權力的功能已不太發揮得到，故需檢視「將來俾幾多權力佢哋（區議會）」。（羅君豪攝）

任局長八個月 全民檢測一役最深刻

徐英偉今年4月重返民政事務局，並晉身局長行列，他接受訪問時亦大談擔任局長的心路歷程，指全民檢測是他最深刻的一役，指政府公布普及檢測計劃後，民政處職員二話不說覓得大量場地，有不少員工更抽時間擔任義工，令他非常深刻，他感謝民務局下的公務員，指他們很多時也會「自動行多步、做多啲」。

徐英偉本身是民建聯成員，民政局前任局長劉江華同樣是民建聯成員，有都市傳說形容，由於掌控十八區地區資源，對建制派選情起著極關鍵的作用，故民政局局長需由具建制政黨背景的人出任。徐英偉回應時笑言：「呢個只係傳說黎嘅啫」，他認為政治連繫與背景並非重點，最重要是民政局能否從市民角度出發，了解市民的需要，「以民為本就係我哋民政（工作），乜背景都唔緊要，問題係大家有無心去做。」