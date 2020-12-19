何君堯保英律師資格　基督教學者作供：「殺無赦」解用法律懲罰人

英國事務律師紀律審裁處一連五日召開聆訊，調查擁有英國律師資格的立法會議員何君堯，在 2017 年集會「殺無赦」言論是否涉及專業不當。律師紀律審裁處在香港時間 18 日（周五）晚上裁定有關何的投訴不成立，何君堯馬上在Facebook發文，稱自己大獲全勝，「公義是不會缺席的」。 其中一名以代表答辯人的證人身份作供的基督教學者梁燕城向聆訊委員解釋，「殺無赦」在廣東話語義中並不是字面上（literally）去殺人的意思，這個詞匯今天可解作運用法律手段去懲罰某人，但稱此解釋只是與身邊的「普通香港人交流」而得出。

以代表答辯人的證人身份作供的基督教學者梁燕城解釋，「殺無赦」在廣東話語義中並不是字面上（literally）去殺人的意思，這個詞匯今天可解作運用法律手段去懲罰某人。(梁燕城Facebook)

根據英國律師紀律審裁處網站，投訴何君堯的紀律聆訊一連5日以視像形式舉行，聆訊曾傳召何君堯本人在內的不同證人作供，其中基督教學者梁燕城以代表答辯人的「證人」（respondent witness）身份作供。

梁燕城向聆訊委員解釋，「殺無赦」在廣東話語義中並不是字面上（literally）去殺人的意思，這個詞匯今天可解作運用法律手段去懲罰某人。 當委員問從何得出該結論，梁指曾與「身邊的普通香港人交流」相關詞匯的意思，但未能提供與這些對象的對話紀錄等資料，僅稱只是用作參考，結論仍是以個人觀點出發。梁燕城稱，自己沒有出席涉事的集會，只看過集會錄像。

梁燕城曾稱721事件是「黑白武鬥」 被投訴後辭職

梁燕城曾任香港浸會學院高級講師及多所大學的客座教授，於1990年移民加拿大，在當地多家粵語廣播電台擔任時事評論員。梁燕城的言論一直備受爭議，他曾於去年8月21日在加拿大中文電台的節目中評論元朗7.21事件時，指時任立法會議員林卓廷帶領黑衣示威者挑釁在先，引發「黑白武鬥」，引起聽眾大量投訴，翌日梁燕城向加拿大中文電台請辭。