《香港自由法案》參議院觸礁　朱牧民稱失望　梁振英：國際線幼稚

推動為港人提供庇護的《香港人民自由和選擇法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act），在美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）反對下，未能在參議院通過。克魯茲擔心將美國難民門檻降低，導致中國間諜進入美國。 有份推動法案的「香港民主委員會」（HKDC）總監朱牧民稱感到失望，並反擊共和黨參議員克魯茲說法，認為香港急切需要美國的全力支持。

《香港人民自由和選擇法案》為逃離「政治迫害」的港人提供臨時保護身分，加快申請難民身分，並協調其他理念相同的國家為港人提供庇護。法案提出讓所有具香港永久居留身分並為中國公民的人士，在抵達美國後，有條件符合申請「臨時保護身分」（temporary protected status），以合法居留與工作。

流亡英國的前立法會議員羅冠聰日前稱，兩黨參院同意啟動「熱線」機制，加快處理《香港人民自由和選擇法案》，預料若無參議員主動反對，法案會在未來一、兩日通過。不過，參議員克魯茲質疑方案是為美國民主黨而非香港制定，指控民主黨議員試圖利用香港危機修改美國移民法律，又認為在目前的移民法律下，港人已有資格成為難民，而總統特朗普亦在7月增加難民名額並分配給港人。

梁振英。（資料圖片）

梁振英：反共反華上腦

朱牧民在Twitter連發多個帖文，指不認同克魯茲言論，認為香港目前急需美國的支持及保護，在面對中國審查和拯救社運人士，根本不需作出選擇，美國應為民運人士提供避風港上肩負協調及領頭的責任。



全國政協副主席梁振英在Facebook就批評朱牧民過分反華，「有些人反共反華上腦，以為自己將中國視為敵人，西方國家就沒有其他外交上的考慮。這就是『國際戰線』的幼稚。」