全球人類自由指數　香港排第三　報告料今後數年明顯下降

加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）公布2020年全球人類自由指數排名，其中香港排名第三。惟報告特別提到，評分參考的數據來自2018年，並未反映北京過去兩年介入的影響，包括港版國安法的實施，預料未來數年評分會明顯下降。

預料未來數年評分顯著下跌

加國智庫菲沙研究所今年聯同美國卡托研究所（Cato Institute）聯合進行調研項目，通過76項個人自由和經濟自由指標，對世界162個國家及地區進行排名，涉及範疇包括法治、安全與保障、身份與人際關係、行動、言論、集會、宗教自由，以及在沒有政府或裙帶介入下，人們作出個人經濟決定的能力。

香港經濟自由評分細項：

香港今年排名第三，與去年相同，而中國及台灣則分別排129及19位。報告特別提到，評分參考的數據來自2018年，並未反映北京過去兩年對香港介入的影響，包括港版國安法的實施。

個人自由僅排32位 新聞自由與干預司法拖低

香港的個人自由為8.53分，僅排在32位，經濟自由則是全球第一，有8.94分，而總分為8.74分，按年下跌0.02分。報告提到，香港的新聞自由和法律制度被干預，是香港個人自由得分從2008年9分居21位跌至今年只有8.53分居32位的原因。

自由成立政治組織得6分 新聞自由僅5分

細分來看，個人自由之中香港在移居自由得到10分滿分，但結社和公民社會只得6.5分，當中的公民團體自由進出只有5.9分，而公民社會壓力更只有5.8分。在言論與資訊自由之中，雖然有五項得10分，但新聞自由只有5分，是各項指標之中最低，令言論與資訊自由一欄得分拉低至9.2分。

香港個人自由評分細項：

與2008年對比，結社自由從10分滿分跌至7.5分，自由成立政治組織由7.8分跌至6分，公民團體自由進出由8分跌至5.9分，公民社會壓力則由8.2分跌至5.8分。另外新聞自由由6.6分跌至5分。

報告又認為隨着北京對香港加速施壓，今後數年的評分將明顯下降。排名中最高的頭兩位分別是新西蘭和瑞士，其後分別是香港，丹麥和澳洲，英國和美國則並列第17位。自由度最低的五個國家，則分別是伊朗、也門、委內瑞拉、蘇丹和敘利亞 。