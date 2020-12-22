政府將公布2019貧窮情況　工聯會提13建議　促即時提高最低工資

政府明（23日）將公布《2019年香港貧窮情況報告》，工聯會今（22日）召開記者會表示，由於政府數據滯後，未能確切反映現時嚴峻的貧窮問題，認為在新冠疫情肆虐下，失業人數已達26萬人，香港現時的貧窮情況更為嚴重。 工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，2020年第三季的家庭入息中位數較2019年同期，已減少2,100元收入，是過去10年來首次出現家庭收入下跌的情況，認為貧窮惡化問題已響起警號。工聯會提出13項建議，促政府正視貧窮問題，不要在公佈報告後就當「交了功課」。

基層物價不跌反升 房屋問題貧者愈貧

鄧家彪表示，即使經濟轉差、市民收入下降，但基層市民須應付的物價卻不跌反升，尤其食品開支急升，甲類食品指數更高達131.2 ，遠高於綜合物價指數上升幅度，令基層市民負擔越來越沉重。

他又指，租住私樓的基層家庭亦苦不堪言，小單位平均租金明顯遠高於中大型單位，其中小單位租金在10年間上升1.8倍，大單位租金只微升10%，認為房屋問題是貧者愈貧。

居住在觀塘的梁先生表示，從事的室內設計公司在今年2月已結業，自己已有逾半年「零收入」，即使早前曾兼職送外賣，工作10小時亦只有約300元工資，一家四口現時每星期最少有兩日要「捱杯麵、麵包」，「齋都未必食得起」。他促請政府應盡快推出失業援助金或為低收入人士提供無息貸款，批評完全看不到政府有魄力解決疫情問題。

▼政府進一步注資「防疫抗疫基金」細節安排▼

+ 3 + 3 + 3

促即時調升最低工資 設臨時失業援助金

工聯會在記者會上向政府提出13項建議，包括即時調升最低工資，並在落實一年後隨即進行檢討，確保最基層市民工資不會落後於通脹。另外亦應放寬在職家庭津貼，有192小時全額津貼下調至72小時；並設立有別於綜援的臨時失業援助金，直接應對失業人士的經濟需要。

工聯會又建議，政府應設立大量抗疫所需的臨時職位，包括檢測、喉管檢查、檢疫支援等；亦應盡快設立租金津貼，及杜絕劏房業主濫收水電費，同時立法租金管制，制止不合理升幅。該會由建議，在高失業率情況下政府應大量培訓社區保姆，全面提升托兒服務支援在職家庭。

在退休問題上，工聯會建議政府應盡快落實取消強積金對沖、將強積金轉化年金及放寬長者生活津貼，又建議居港港人可購買廣東省養老社保，令退休後可有多一份收入保障。