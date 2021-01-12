工聯會倡規管兒童讀物　批組織美化12港人事件：形容中央為豺狼

立法會今午（12日）將召開研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會會議，工聯會到政府總部外請願，要求教育局規管坊間兒童讀物。 工聯會立法會議員郭偉强表示，近日有組織將12港人事件改編為兒童繪本及動畫，意圖美化這些「港獨漢奸的賣國、暴力和違法行為，把黑白是非完全顛倒」，對此深感憤怒。 工聯會職業訓練及促進就業委員會副主任梁子穎認為，政府應該開設「教材舉報熱線」，讓市民可以透過不同渠道，向教育局作出與教材相關投訴。

倡設「教材舉報熱線」

郭偉强表示，香港言語治療師總工會將12港人事件改編為「羊村十二勇士」兒童繪本及動畫，將該12港人形容為溫純綿羊，並用豺狼形容中央政府。他批評，有關工會明目張膽在其平台大肆宣揚，其手法之卑劣令人髮指，因此規管指標的設立實在刻不容緩。郭偉强要求教育局應馬上為中小學、幼稚園的教材設立指標以作規管。

郭偉强指，工聯會去年設立不良教材及不當教學行為的檢舉熱線，希望及早找出失德教師，早前亦有約見教育局，要求局方設立指引，以免失實及錯誤讀物在坊間傳播，但他批評局方對建議置若岡聞，對此感到失望。

梁子穎認為，政府應該開設「教材舉報熱線」，讓市民可以透過不同渠道，向教育局作出與教材相關投訴。同時學校管理層應設立審視教材的機制和指引，讓家長可審視教材，有專門渠道提出意見，而教育局亦應設立指定部門或機構，專門處理相關投訴。