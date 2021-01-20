「長毛」梁國雄開腔談婚訊　點披頭四情歌放閃｜政壇諸事町

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-20 17:24

社民連前立法會議員「長毛」梁國雄日前傳出喜訊，與黨友兼多年戰友陳寶瑩入紙註冊結婚。鮮有談及感情事的梁國雄，早前接受查詢時亦僅以「無乜嘢要講」回應婚訊，未有透露更多詳情。但在昨日（19日）他主持的網台節目上，梁國雄就罕有地「曬恩愛」，以披頭四樂隊（The Beatles）的歌曲《When I am 64》憑歌寄意。

梁國雄主持的網台節目時，梁國雄就罕有地「曬恩愛」，以披頭四樂隊（The Beatles）的歌曲 《When I am 64》憑歌寄意。（直播截圖）

披頭四《When I am 64》 對長毛、陳寶瑩別具意義

梁國雄在網台節目上點播了披頭四的《When I am 64》，並首度開腔回應自己的婚訊。梁國雄就稱本來不想張揚，不過就被記者查出，「有啲人恭喜我，多謝大家先」。他續表示，《When I am 64》是一首情歌，講述年輕人問情侶，到64歲之時會否仍然照顧自己；而他本人正正快到64歲。

梁國雄及陳寶瑩現年均63歲，而陳寶瑩則比「長毛」年長25日，「長毛」選了這首對他們別具意義的歌公開點播，非常浪漫。

民主派中人對二人戀情並不知情

根據資料，梁國雄早年曾與一名南非女子到前往德國小鎮過田園生活，長毛曾在傳媒訪問中指出，他一生欠了兩個女人，分別是母親和其前妻。不過長毛鮮有談及感情事，不少民主派中人對長毛與陳寶瑩的戀情並不知情。

近日多名民主派中人傳出喜訊，先有「長毛」徒弟、社民連主席黃浩銘與拍拖多年的女友正式拉埋天窗，因初選被捕的荃灣區議員岑敖暉早前亦入紙，與《now新聞台》前主播余思朗註冊結婚。