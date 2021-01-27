公民黨質疑封區檢測效率　促向受影響商戶提供酌情支援

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-27 16:52

政府昨晚再在油麻地碧街一帶突發圍封區域強制檢測，今早解封，330名居民中發現1宗確診個案。公民黨油尖旺區議員余德寶批評突撃封區成效不顯著，又指行動令地區經濟受損，建議政府酌情為受影響商戶提供支援。 深水埗同樣有傳隨時被封區，該區區議員劉家衡指，區內已形成草木皆兵的氣氛，居民面對極大恐慌，甚至有人已經離開。他又提到，近日有人到區內「公家渠」採樣，但工作人員沒有向查詢者提供足夠資訊，各政府部門更互相推卸提供資訊的責任。同時，他質疑在「公家渠」採樣無法確定若有確診者的居住大廈，因為區內食肆林立，外來者眾，令他質疑採樣成效。

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余德寶在公民黨記者會指，就算特首林鄭月娥堅稱認為封區有成效，兩次封區只是分別在佐敦找到13宗陽性及油麻地找到1宗陽性個案，都令人質疑封區成效。他批評封區行動令地區經濟受損，因為外界已不敢進入相關地區，受影響商戶又不獲賠償，又提到早前有傳會封區的油麻地果欄商戶，亦因傳言開始減價散貨，問政府能否酌情為受影響商戶提供支援。

同時，余批評政府一直不處理已知的「三無大廈」、劏房及小數族裔人士支援問題等，今次封區只是令這些問題重新曝光。

深水埗區議員周婉雯表示，民政事務處人員拒絕讓相關部門配合區議會自行召開的防疫會議，批評當區做法。公民黨秘書長梁嘉善則形容政府過去一年推出的防疫措施毫無章法、藥石亂投。