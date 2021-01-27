碧街東安街突封區　街坊後巷側領手帶　人多不通風憂增傳播風險

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-27 14:33

本港疫情持續，港府昨晚突襲式於油麻地碧街一帶設「受限區域」，共3幢樓宇居民須「禁足」及接受檢測，至今晨近6時正式解封，封區行動逾10小時。 有區議員表示，突襲封區令街坊不知所措，安排亦見不周，成人及幼童未有分流檢測，亦須於後巷側架設的帳篷，排隊等待領取手帶，惟環境擠擁兼不通風，憂慮增加傳播風險。區議員又質疑封區強檢成效，亦令多區居民人心惶惶。

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繼佐敦日前封區檢測44小時後，為免再走漏風聲，特首林鄭月娥昨早預告將突襲式設立「受限區域」，兼會收細範圍，同時要求檢測更進取，期望「走在社區爆發之前」。港府同日晚上7時，突公告將將油麻地碧街9至27號和東安街3號、合共3幢樓宇列作「受限區域」，禁止區內人士離開，亦必須接受檢測，行動持續至今早近6時解封，居民出示手帶、檢測短訊，及登記後，可予離開。

油尖旺區議員李偉峰表示，有順豐大廈住户反映，已為家中幼童取糞便瓶採樣，惟封區強檢下，須帶其下樓，等同置身高風險環境，該住户又指，昨日等侯檢測時「打晒蛇餅」，歷時個多小時，隨後亦須前往設於後巷側的帳篷，等待領取手帶，惟環境擠擁兼不通風。至於無應門的住所單位大門外，則貼有政府通告及有膠條封門，感覺草率。

油尖旺區議會副主席余德寶則表示，今次封區行動令居民不知所措，亦令協調的公務員驚惶，須匆忙處理現場的違泊車輛及商户，始能安排強制檢測，安排混亂，亦相當擾民。他又指，部分居民於封區後才返家，須出示住址證明的做法荒謬，「唔會隨時隨地帶喺身上。」

有區議員表示，突襲封區令街坊不知所措，安排亦見不周，左為油尖旺區議會副主席余德寶，右為油尖旺區議員李偉峰。（陳淑霞攝）

特首林鄭月娥今日於FB出帖表示，對行動感到滿意，但余德寶認為，接受檢測的330人僅揪出1人確診，亦有93户無人應門，可見不論是突襲封區抑或事先放風，均不能百分百確保所有居民接受強制檢測，反映措施不奏效，確診比率亦遠低於全民檢測及佐敦「受限區域」。

他又認為，封區會造成經濟損失，早前率先封閉的佐敦受限區域至今仍未完全恢復，損失慘重，至於盛傳即將封區的深水埗等，則死氣沉沉，須減價促銷或散貨。余又擔心，封區檢測會繼續蔓延，殺居民措手不及，亦或令街坊紛搬離暫避。

▼1.26碧街和東安街封區．排隊檢測▼