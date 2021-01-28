葉劉Twitter指女星迪麗熱巴是維吾爾人 　質疑何來種族滅絕

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-01-28 16:45

行政會議成員、立法會議員葉劉淑儀今早（28日）在Twitter發帖文指，美國指控中國在新疆進行種族滅絕，但中國現時當紅的女星廸麗熱巴（Dilraba Dilmurat），她並不是新疆唯一的成功故事，質疑「何來種族滅絕？」 此言論一出，隨即惹來外媒記者的批評，其中《路透社》國際新聞編輯Gerry Doyle就諷刺葉劉的言論，指黑人音樂人Jimi Hendrix在60年代是最紅的音樂人之一，「證明60年代美國無種族歧視。」（Jimi Hendrix was one of the most popular musicians of the '60s. this proves there was no racism in the '60s.）

立法會議員葉劉淑儀1月28日在Twtter發帖文指，美國指控中國在新疆進行種族滅絕，但中國現時當紅的女星廸麗熱巴，她並不是新疆唯一的成功故事，質疑「何來種族滅絕？」（葉劉淑儀twitter）

葉劉今早在Twitter貼出維吾爾族中國藝人廸麗熱巴的相片，指美方指控中國在新疆進行種族滅絕，但廸麗熱巴正是現今當紅的藝人，反問「何來種族滅絕？（What genocide？）」

多名外媒記者隨即質疑當中的邏輯關係，《AFP》法新社的港澳台編輯Jerome Taylor反問，因為新疆有一位明星，「就代表無人道罪行發生嗎？」英國《獨立電視新聞》的亞洲新聞特派員Debi Edward更批評葉劉眼中「只有名人和成功故事，沒有種族滅絕。」