葉劉Twitter指女星迪麗熱巴是維吾爾人 　質疑何來種族滅絕

行政會議成員、立法會議員葉劉淑儀今早(28日)在Twitter發帖文指,美國指控中國在新疆進行種族滅絕,但中國現時當紅的女星廸麗熱巴(Dilraba Dilmurat),她並不是新疆唯一的成功故事,質疑「何來種族滅絕?」

此言論一出,隨即惹來外媒記者的批評,其中《路透社》國際新聞編輯Gerry Doyle就諷刺葉劉的言論,指黑人音樂人Jimi Hendrix在60年代是最紅的音樂人之一,「證明60年代美國無種族歧視。」(Jimi Hendrix was one of the most popular musicians of the '60s. this proves there was no racism in the '60s.)