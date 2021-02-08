香港民主運動獲提名諾貝爾和平獎　江樂士函委員會：只有港警值得

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-08 17:04

「香港民主運動」和民主黨創黨主席李柱銘早前分別獲提名角逐諾貝爾和平獎，前刑事檢控專員江樂士昨天（8日）致函挪威諾貝爾委員會主席安達臣，批評提名「香港民主運動」的美國國會議員包庇本港暴力示威者，透過支持香港的示威活動，破壞香港賴以成功的「一國兩制」，癱瘓香港政府運作，從而削弱中國實力。 江樂士又稱，香港警隊才是真正的英雄（Real Hero），指警方的英勇、專業和克刻的表現成功「止暴制亂」，令香港回復和平和穩定，形容只有香港警隊才有資格獲得諾貝爾和平獎。

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批魯比奧多面向反中 利用諾獎作政治宣傳工具

美國民主黨參議員魯比奧（Marco Rubio）、眾議員麥戈文（James McGovern）等9人早前去信諾貝爾委員會，提名「香港民主運動」角逐諾貝爾和平獎。兩名挪威國會議員於月初亦提名了李柱銘角逐諾貝爾和平獎。

本身是英藉的前刑事檢控專員江樂士去信諾貝爾委員會，稱作為一名香港公民，有責任提醒委員會，「香港民主運動」不該獲提名角逐和平獎。

江樂士批評魯比奧曾於2018年提名「雙學三子」，又於美國國會牽頭提交法案，制裁中港官員，形容對方反中的謀略是多面向，並旨在利用諾貝爾和平獎，作為美國的政治宣傳工具。

江樂士（資料圖片）

江樂士：香港警察才是真英雄

江樂士批評魯比奧和麥戈文縱容暴力，以「和平」形容示威者，無視示威者的暴力行為，包括佔領理大、破壞港鐵、破壞交通燈等。江樂士批評，這些美國國會議員透過支持香港的示威活動，石壞香港賴以成功的一國兩制，癱瘓香港政府運作，從而削弱中國實力。

江樂士形容，香港警隊才是真正的英雄（Real Hero），指警方的英勇、專業和克刻的表現成功「止暴制亂」，加上《港區國家法》落實，令香港回復和平和穩定，直指只有香港警隊才有資格獲得諾貝爾和平獎。（If, therefore, anybody from Hong Kong is deserving of the NPP, it can only be the police force, which saved our city from those who wished it ill.）

提名信指港示威者「啟發世界」

魯比奧等美國國會議員在提名信件中指，超過200萬名港人在2019年6月16日走上街頭，成為史上其中一個最多人參與的示威，因此希望透過和平獎表揚他們啟發世界的勇敢和決心。

信中又提到，希望諾貝爾委員會繼續關注中國爭取和平及人權的人士，認為香港的民主運動值得在今年獲表揚。