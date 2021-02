香港民主運動獲提名諾貝爾和平獎　江樂士函委員會：只有港警值得

撰文: 吳倬安 最後更新日期: 2021-02-08 17:04

「香港民主運動」和民主黨創黨主席李柱銘早前分別獲提名角逐諾貝爾和平獎,前刑事檢控專員江樂士昨天(8日)致函挪威諾貝爾委員會主席安達臣,批評提名「香港民主運動」的美國國會議員包庇本港暴力示威者,透過支持香港的示威活動,破壞香港賴以成功的「一國兩制」,癱瘓香港政府運作,從而削弱中國實力。 江樂士又稱,香港警隊才是真正的英雄(Real Hero),指警方的英勇、專業和克刻的表現成功「止暴制亂」,令香港回復和平和穩定,形容只有香港警隊才有資格獲得諾貝爾和平獎。

批魯比奧多面向反中 利用諾獎作政治宣傳工具

美國民主黨參議員魯比奧(Marco Rubio)、眾議員麥戈文(James McGovern)等9人早前去信諾貝爾委員會,提名「香港民主運動」角逐諾貝爾和平獎。兩名挪威國會議員於月初亦提名了李柱銘角逐諾貝爾和平獎。

本身是英藉的前刑事檢控專員江樂士去信諾貝爾委員會,稱作為一名香港公民,有責任提醒委員會,「香港民主運動」不該獲提名角逐和平獎。

江樂士批評魯比奧曾於2018年提名「雙學三子」,又於美國國會牽頭提交法案,制裁中港官員,形容對方反中的謀略是多面向,並旨在利用諾貝爾和平獎,作為美國的政治宣傳工具。

江樂士(資料圖片)

江樂士:香港警察才是真英雄

江樂士批評魯比奧和麥戈文縱容暴力,以「和平」形容示威者,無視示威者的暴力行為,包括佔領理大、破壞港鐵、破壞交通燈等。江樂士批評,這些美國國會議員透過支持香港的示威活動,石壞香港賴以成功的一國兩制,癱瘓香港政府運作,從而削弱中國實力。

江樂士形容,香港警隊才是真正的英雄(Real Hero),指警方的英勇、專業和克刻的表現成功「止暴制亂」,加上《港區國家法》落實,令香港回復和平和穩定,直指只有香港警隊才有資格獲得諾貝爾和平獎。(If, therefore, anybody from Hong Kong is deserving of the NPP, it can only be the police force, which saved our city from those who wished it ill.)

提名信指港示威者「啟發世界」

魯比奧等美國國會議員在提名信件中指,超過200萬名港人在2019年6月16日走上街頭,成為史上其中一個最多人參與的示威,因此希望透過和平獎表揚他們啟發世界的勇敢和決心。

信中又提到,希望諾貝爾委員會繼續關注中國爭取和平及人權的人士,認為香港的民主運動值得在今年獲表揚。