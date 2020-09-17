逃犯條例︳江樂士讚警隊殫精竭慮 　若奪諾貝爾和平獎也受之無愧

近期不少曾參與反修例運動的示威者被拘捕、定罪，前刑事檢控專員江樂士昨日（16日）在報章發表交章，題為《Protest violence: Criminal justice system must hold offenders fully accoutable》（示威暴力：刑事司法系統須確保違法者負全責）。 江樂士在文中寫道，認為香港警察面對反修例示威時沒有示弱，令中央沒有在香港出兵，認為他們保障了「一國兩制」、拯救了香港，若奪得諾貝爾和平獎，亦受之無愧。

江樂士在文中列出6個不同的警員受襲、受傷分類，他強調，罪案的受害人有權看到犯罪者為罪案負責任，讓正義得以彰顯，就算受害人是警察亦一樣。（資料圖片）

江樂士在《中國日報》的社評指，去年6月9日至11月29日期間，有不少於483名警員因為社會騷亂受傷，他們為了維持社會秩序，把生死置諸度外，部份疑犯當場被拘，亦有不少人經調查後被捕。

律政司轄下的「公眾秩序活動」小組目前所遇到的挑戰，是要面對大量的檢控程序，同時要確保被捕人士的控罪，能夠如實反映其所犯的之罪行的嚴重性，以儆效尤。

警察盡忠職守令中央無須派兵 保「一國兩制」 諾貝爾和平獎受之無愧

江又讚賞警隊多月來工作專業，避免了致命傷亡，否則後果堪虞。他批評，暴力示威者以「玉石俱焚」（If we burn, you burn with us）為口號，流露出他們的真面目，欲與這個城市同歸於盡，更甚是，他們幾近成功。江樂士進一步指，如果當時警方示弱，中央政府將被迫派解放軍進駐，從而令港人的生活方式、一直奉行的資本主義制度影響深遠。

江認為，香港有部份人不惜犧牲香港利益以打擊中國，然而警方盡忠職守，遏力保護市民安全、社會穩定，保障法庭、大學，商鋪等設施免受破壞，確保「一國兩制」持之以恆，即使獲頒諾貝爾和平獎也受之無愧。