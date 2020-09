逃犯條例︳江樂士讚警隊殫精竭慮 　若奪諾貝爾和平獎也受之無愧

近期不少曾參與反修例運動的示威者被拘捕、定罪,前刑事檢控專員江樂士昨日(16日)在報章發表交章,題為《Protest violence: Criminal justice system must hold offenders fully accoutable》(示威暴力:刑事司法系統須確保違法者負全責)。 江樂士在文中寫道,認為香港警察面對反修例示威時沒有示弱,令中央沒有在香港出兵,認為他們保障了「一國兩制」、拯救了香港,若奪得諾貝爾和平獎,亦受之無愧。

江樂士在文中列出6個不同的警員受襲、受傷分類,他強調,罪案的受害人有權看到犯罪者為罪案負責任,讓正義得以彰顯,就算受害人是警察亦一樣。(資料圖片)

江樂士在《中國日報》的社評指,去年6月9日至11月29日期間,有不少於483名警員因為社會騷亂受傷,他們為了維持社會秩序,把生死置諸度外,部份疑犯當場被拘,亦有不少人經調查後被捕。

律政司轄下的「公眾秩序活動」小組目前所遇到的挑戰,是要面對大量的檢控程序,同時要確保被捕人士的控罪,能夠如實反映其所犯的之罪行的嚴重性,以儆效尤。

警察盡忠職守令中央無須派兵 保「一國兩制」 諾貝爾和平獎受之無愧

江又讚賞警隊多月來工作專業,避免了致命傷亡,否則後果堪虞。他批評,暴力示威者以「玉石俱焚」(If we burn, you burn with us)為口號,流露出他們的真面目,欲與這個城市同歸於盡,更甚是,他們幾近成功。江樂士進一步指,如果當時警方示弱,中央政府將被迫派解放軍進駐,從而令港人的生活方式、一直奉行的資本主義制度影響深遠。

江認為,香港有部份人不惜犧牲香港利益以打擊中國,然而警方盡忠職守,遏力保護市民安全、社會穩定,保障法庭、大學,商鋪等設施免受破壞,確保「一國兩制」持之以恆,即使獲頒諾貝爾和平獎也受之無愧。