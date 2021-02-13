牛年｜「牛人」黃定光自言「牛精」　自爆童年炮仗炸牛屎玩出禍

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-13 07:00

新冠肺炎疫情肆虐，在限聚、限枱的規定下，不少市民只能留在家中迎牛年。人稱「象哥」、生肖屬牛的民建聯立法會議員黃定光接受《香港01》訪問，暢談牛人牛事。72歲的黃定光在訪問中指，屬牛的人通常較勤懇、勞苦，工作上很「瞓身」，在不同環境的適應能力相當高，即使辛苦也無怨言，不過他謙稱：「我自己未做到咁高境界。」 象哥笑言，小時候的性格頗為「牛精」，本身生於小康之家，是五兄弟姊妹中最細，父母較縱寵他，形成他的「小霸王」性格。 象哥憶述，在五、六十年代的農曆新年，當時時興一家大細到新界郊遊，他記得有一次一家人到沙田紅梅谷郊遊，看到滿地牛屎，於是拿出炮仗炸牛屎，豈料炮仗插錯方向，最後弄得「一身一褲都係牛屎」，教他印象非常深刻。

民建聯黃定光將會交棒，不再角逐立會議員。（李澤彤攝）

兒時過年放炮仗、燒煙花

黃定光生於小康之家，父親黃佩球開過玩具廠，其後有份創辦國貨公司中建國貨，亦是「六七」鬥委會委員。象哥說，小時候「好恨過年」，因過年除了可穿新衣、吃好東西，更可放炮仗、燒煙花，「喺屋企天台，啲炮仗成排燒，有『電光炮』、『雙響炮』、煙花、『火箭』，年三十至年初三都可以玩，一到年尾去準備儲彈，見到鐘意嘅就買，啲世叔伯、鄉里都會送俾我哋玩，幾過癮。」

不過，燒炮仗也試過玩出禍。他憶述小時候時興新年闔家去新界旅行，一家人坐私家車，經大埔道到沙田紅梅谷郊遊，當時叫沙田大草地，面積比數個大球場更大，「百厭」的象哥用雙響炮炸牛屎，豈料倒插炮仗，牛屎橫飛，「𠴱時沙田仲係鄉下地方，𠴱時大概五、六歲，去到見到好多牛，有大堆牛屎，我哋好『百厭』，將燒炮仗放落啲牛屎度，點知有一次將雙響炮掉轉咗插，一點著炸落地，炸到啲牛屎一身一褲都係，哈哈哈哈」。

黃定光透露，小時候每年也會收到100至200元利是。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

五、六十年代收百元利是 象哥：好巴之閉

華人置業主席劉鳴煒三年在一個電視節目上自爆，十歲生日曾收過父母的十萬元利是，隔日「數銀紙」。談及逗利是，象哥也有「巴之閉」的經歷，他憶述小時候每年也會收到100至200元利是，在五、六十年代，人均月薪普遍只有200至300元，故當時百多元利是已是「好緊要」。不過他笑指，利是錢猶如蜑家雞，「見水唔得人」，要上繳給媽媽，但最後也不了了之。黃定光慨嘆，如今農曆新年的氣氛與舊時相比已是天淵之別，令他最懷念的，是母親每逢年初一也會炮製的齋菜，「最享受嘅就係老媽子過年煮嘅羅漢齋，好足料，啲蠔豉好香，有髮菜、白果、枝竹、冬菇，出面寶蓮寺都無咁好食，到依家都食唔返呢個味道，真係好懷念。」

被問到自己的性格與牛有否共通點，象哥指屬牛的人通常較勤懇、勞苦，工作上很「瞓身」，在不同環境的適應能力相當高，即使辛苦也無怨言，不過他謙稱：「我自己未做到咁高境界。」本身是「孻仔」的他，笑言自己性格「牛精」，因父母較縱他，形成他的「小霸王」性格，不過在社會打滾數十年，所有棱角已被磨平，又經歷過中國歷史各種風風雨雨，見證着香港繁榮和國家強盛，如今個性比小時候變得穩定。

至於身體狀況，象哥指無特別毛病，不過年紀大、機器壞，笑言除了智商不高之外，血壓、血脂、血糖、膽固醇樣樣高。（梁鵬威攝）

談身體狀況：除咗智商唔高 乜嘢都高

至於身體狀況，象哥指無特別毛病，不過年紀大、機器壞，笑言除了智商不高之外，血壓、血脂、血糖、膽固醇樣樣高。他寄語年青人要愛惜身體，注意生活規律，趁年青有本錢要鍛煉好體魄，搵錢也不要太博命。

在限聚限枱的情況下，一家人吃一頓團年飯也變得奢侈，黃定光慨嘆，團年飯、初二開年飯也因疫情未能如常進行，不過他強調健康、衛生、防疫最緊要，抗疫玆事體大，若貪一時之快而有所差池，會抱撼終生。

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批政府抗疫蹉跎歲月、有心無力

談到疫情，黃定光批評政府在抗疫上蹉跎歲月、有心無力，認為或與官僚、離地有關，「好粗暴、好簡單咁諗問題，最明顯就係第一輪撐企業、保就業，唔係乜企業都要撐」，認為應聚焦撐受疫情影響的企業和僱員。他指出，進出口界普遍寧願「長痛不如短痛」，早日封城清零，同時做好把關，恐防病毒傳入，否則不知何年何月才見到疫情的盡頭，即使現在才封城，亦未為晚也。

民建聯早前提出「變革香港」倡議，黃定光坦言：「唔知點解外面對民建聯提出變革，會講到Starry（李慧琼）有興趣考慮CE（特首）呢個位」。他指出，此倡議雖以李慧琼的名義發表，但內容是經過民建聯內部仔細推敲，是民建聯的整體期望和集體意志，又反問：「你唔覺得香港要變革啦咩？唔通想『安於現狀，死於安樂』？要變啦。」

民建聯提倡「改革香港」，涉及多項有關經濟的建議。（盧翊銘攝）

讚太太林淑儀「入得廚房」

明天（14日）是情人節，被問到準備了甚麼活動與太太林淑儀慶祝，象哥聞言大笑：「哈哈哈哈哈哈，日日都係情人節，要臨急抱佛腳。」他指太太是全國政協委員，當天北上開會，情人節或要遙距慶祝。不過，象哥亦藉此機會大讚太太，指自從當上議員後，每晚都要出外應酬吃晚飯，甚少與太太在晚上「撐枱腳」，惟自去年疫情爆發後，每晚也與太太在家共晉晚餐，大讚淑儀姐原來煮得幾味撚手小菜，「呢一年幾真係難為老婆，我都要嗌：『老婆萬歲』！」