當選禁電子煙委員會主席　黃定光：我只食傳統煙

政府早前提出《2019年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》，研究禁售電子煙、加熱煙及草本煙等煙草產品。有關法案甚具爭議，原本在本屆立法會完結後「胎死腹中」，但自延任後即告「復活」，內會早前通過成立新法案委員會審議，並於今日（6日）舉行首次會議。 汲取了日前垃圾徵費草案委員會被泛民成功「突襲」成功任正副主席後，今次在建制派動員下，委員會由民建聯黃定光出任主席，自由黨易志明任副主席。

政府早前提出《2019年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》，研究禁售電子煙、加熱煙及草本煙等煙草產品。有關法案甚具爭議，原本在本屆立法會完結後「胎死腹中」。（資料圖片）

在選舉主席時曾發生一段小插曲，公民黨郭家麒要求競逐主席的黃定光及衛生服務界李國麟，事先聲明是否吸煙人士，但主持會議的自由黨張宇人說今次條例與禁煙無關，故候選人無需作申報。

在黃定光當選後，他主動表示回應郭家麒的要求，表明自己是吸煙人士，但從來無吸食電子煙或加熱煙。

邵家輝倡重新審議 郭偉强不認同

完成選舉主席後，委員會討論按原進度審議抑或重新討論整條草案。自由黨邵家輝認為，由於新法案委員會的人選組成與舊委員會並非一樣，認為按程序公義，應重新審議整條草案。

原法案委員會主席郭偉強認為，若要重新舉辦公聽會等，對委員會比較吃力，他希望能於本會期內完成審議。會計界梁繼昌表明支持郭偉强的看法，又指在舊委員會審議時，各議員都可以出席公聽會，認為無需重新審議。

最終委員會未達成共識，留待下次會議再續。