完善選舉制度｜邵善波：處理不應overkill　免令港「病人變死人」

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-28 20:31

港澳辦主任夏寶龍今日（28日）南下深圳，就完善香港特區選舉制度及落實「愛國者治港」，聽取香港建制派人士的意見。曾有「左王」之稱，前中央政策組首席顧問邵善波在會後表示，自己在會面期間提到，處理相關問題不應「overkill」，以免令香港「病人變死人」。

邵善波

強調屬個人意見 指反對勢力已大大退減

邵善波在會後指，近年香港出現港獨、攬炒、與外國勢力合謀的行為，中央不會容忍，故下定決心處理。他強調自己是提出個人意見，指港人治港有很多層次、方面的問題需要處理，目前迫切處理即將舉行的多項選舉，但除此之外仍有其他問題需處理。

邵善波提到另一個人意見，指香港經過國安法及其他行動，反對勢力「退出嘅退出，走佬嘅走佬，收監嘅收監」，已不再形成巨大抗拒力量，加上立法會內泛民已幾近絕迹，政府可以順利推動政策，故中央無論在法律上、現實操作上都可處理。「特別在此情況下，處理要很小心，（修改香港選舉制度）不要overkill，令（香港）病人變死人。」

「左王」近年言論非「逢左必撐」 曾批台籍政協凌友詩發言肉麻

邵善波雖曾有「左王」之稱，但近年言論並非「逢左必撐」。2019年台籍政協委員「台灣女孩」凌友詩在政協全體會言發言，表示支持兩岸統一，引起社會熱議，當時邵善波公開批評凌的發言肉麻，與大會格格不入，實際上亦無助兩岸文化統一。