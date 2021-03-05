消息：立法會大改組　直選改方式　選委會議席「復活」成第三勢力

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-03-05 01:01

全國人大將於周五（5日）開會，今次會議的第七項議程，為《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，外界關注制度如何變化。 消息人士指，立法會將有翻天覆地的變化，現時地區直選佔35席的「半壁江山」會改寫，議席將削減；另一邊廂會將回歸初期存在的「選舉委員會」議席「復活」，成為立法會第三大勢力，與地區直選和功能界別鼎足而立。

1998及2000年 選委會在立法會有席位

消息人士指，草案將建議立法會由70席大增至90席，並增添選舉委員會席位。選委員在1998年於立法會佔10席，2000年立法會佔6席，其後再無席位，今次變動，意味選委會在立法會的席位「復活」。消息人士預料，有關議席會由特首選委會內的1500人(盛傳變動後的新議席數目)互選產生，而由於選委會由建制派主導，即立法會的新增選委會議席將全數落入建制派之手。

立法會增至90席 三類議席比例非以30、30、30平均分佈

消息人士指，地區直選、功能組別及選委會3個組別的議席不是30、30、30平均分佈，地區直選會有可能減議席，並撥歸選委會類別。

於地區直選，北京敲定改變「遊戲遊則」，由現時比例代表例變成雙議席單票制，即肯定不會再維持五大選區，而是劃分成更多個面積較小的選區，每區兩個議席，由最高票的二人當選。在泛民、建制選票大致比例六四比的情況下，泛民每區最多奪一席。換言之，在地區直選中，泛民再無法取得過半數議席的優勢。

翻查紀錄，2012年立法會選舉，泛民在35個直選議席中佔了18席，即稍佔多數；到了2016年，泛民進一步奪下19席。消息指，如果民主派日後在地區直選中，充其量只能取得「半壁江山」，變相地區政治版圖被大大壓縮。

取消超級區議會 參與各項選舉須資格審查

功能界別方面，區議會選舉泛民大勝後，政府人士多次強調區議會是地區諮詢組織，今次修改立法會架構，亦會取消「超級區議會」全數5個議席。

此外，早前建制人士一直建議要設立審查機制，今次改動亦會設立資格審查委員會，日後參選選委會、立法會或是區議會，均需要通過資格審核。

民主派在上屆選委會斬獲325席。（資料圖片）

特首選委會變5大界別共1500人 特首提名門檻有變

選出行政長官的選委會亦有大變動，會由現時4大界別共1,200人增至1,500人，新增1個界別，每個界別維持300人，將加入港區全國政協委員、社團領袖等代表。參選特首的門檻也有修改，必須在5大界別各得到最少15個提名，才能正式參選，而最低提名人數亦有150人上升至188人。

消息人士指，該草案將於3月11日表決，再交由香港本地立法。