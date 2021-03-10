【來稿】愛國是否等於愛黨　了解國家的根本制度

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-10 21:38

經過兩會討論後，「愛國者治港」將成為實踐一國兩制的重要指標。然而，「愛國者治港」的概念並非在2021年才首次出現，那為甚麼多年來也未能落實？究竟應該如何定義「愛國者」呢？還有一個香港人最關心的問題──愛國是否等於愛黨？ 撰文：香港再出發大聯盟共同發起人、中國聯合國協會理事林琳

2021年起，我們會看到「愛國者治港」成為接下來香港首要的政治目標。部份媒體歪曲宣傳，胡亂解讀「愛國者治港」的概念。香港回歸前，鄧小平先生會見香港基本法起草委員會，談話中就提到「愛國者治港」，以及希望香港人更加愛國的大原則。原因在於「一國兩制」必須要做到真正成功，透過香港基本法，為日後澳門以及台灣做一個範例。

當時鄧小平先生對基本法起草委員會表達對「愛國者治港」的期望，原話是這樣的：「對香港來說，普選就一定有利？我不相信。比如說，我過去也談過，將來香港當然是香港人來管理事務，這些人用普遍投票的方式來選舉行嗎？我們說，這些管理香港事務的人應該是愛祖國、愛香港的香港人，普選就一定能選出這樣的人來嗎？」

這番說話解答了為何中央對於「愛國者治港」會如此堅持，在全民普選特首的期望下，如果連挑選一位愛祖國、愛香港的香港人參選都如此困難，還怎樣為香港推動普選呢？而當時鄧小平先生對於愛國者的定義，亦都作出了比較溫和的講法：「有些事情，比如一九九七年後香港有人罵中國共產黨，罵中國，我們還是允許他罵，但是如果變成行動，要把香港變成一個在『民主』的幌子下反對大陸的基地，怎麼辦？」

林琳認為，在夏寶龍的五項原則下，治港者需要熟讀《中國憲法》及《基本法》，才能提高治港者的行政效率。（資料圖片）

國家允許不同政見 紅線：不能損害中國共產黨領導下的社會主義制度

經過接近40年的時間，我們發現當時國家領導人已經看到香港有機會走錯方向。到了2019年，我們甚至見證一小撮香港人，嘗試將香港變成反中基地。反中份子慢慢受到法律制裁的同時，我地是否更應加緊努力思考，如何實踐「愛國者治港」呢？

而夏寶龍主任的說法，清晰地為「愛國者治港」寫下五項原則：一、必須嚴格依照中國憲法及香港基本法辦事；二、必須尊重中央主導權；三、必須符合香港實際情況；四、必須落實行政主導體制；五、必須有健全制度保障。

在這五項原則底下，治港者就需要熟讀《中國憲法》及《基本法》，才能明白香港的地方管治權源自中央授權，並且將符合國家發展藍圖的建議在地化，令到更多香港人明白香港的最新定位，配合行政主導體制以及健全的制度，提高治港者的行政效率。

夏寶龍主任的講話中，明言愛國並非抽象概念，愛國就是愛中華人民共和國。國家允許不同政見的存在，但當中有一條紅線：就是不能做出損害國家根本制度，亦即是中國共產黨領導下的社會主義制度。

林琳質疑，如果一個人聲稱擁護《基本法》，擁護「一國兩制」，同時又反對「一國兩制」的創立人，這樣又是否合理。（資料圖片）

擁護《基本法》及一國兩制者 反對一國兩制創立人是否合理？

講話過後，香港某些媒體開始大肆宣揚「愛黨者治港」，嘗試污名化講話內容。由於大部份香港人缺乏政治教育，無法分辨「愛國」、「愛港」、「愛黨」三個概念。剛剛提到，國家的紅線在於「損害國家根本制度」，那麼我國的根本制度是甚麼呢？根據《中國憲法》第一條：「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度。」所以如果有香港人嘗試損害中國共產黨領導，自然等於損害中國特色社會主義制度。

那麼到底「愛國」、「愛港」、「愛黨」三個概念，有甚麼分別呢？「愛國」和「愛港」是密不可分的，並非如反對派所言的對立關係。至於「愛黨」，每次一提到中國共產黨，有部份香港人就會神經緊張，發表陰謀論，令大家對「黨」字產生負面印象。雖然在「一國兩制」的框架底下，是否需要「愛黨」仍然有討論空間。但是「反黨」呢？

我們要明白，「一國兩制」這個政策的本質，就是由中央授權香港地方管理權，從而維持香港的原有制度。如果一個人聲稱擁護《基本法》，擁護「一國兩制」，同時又反對「一國兩制」的創立人，這樣又合理嗎？從原則上而言，愛國、愛港，甚至乎愛黨，三件事本身並不互相抵觸。

負面清單推測：國家接納治港者不信仰共產黨 惟不可變實際行動破壞國家安全

透過夏主任的負面清單，我們可以知道，從根本意義上，國家大體接納治港者不信仰共產主義，不信仰社會主義，但就不可以變為實際行動，去破壞國家安全。而夏主任亦明確地說到：「愛國就是愛中華人民共和國。」更加直接駁斥反對派一路以來的謬論：「愛國不等於愛黨。」如果反對派有嘗試認真了解《中國憲法》，他們就會明白在《憲法》的定義下，並不存在「文化中國」、「歷史中國」這一類抽象的概念，更不存在任何灰色地帶。

《港區國安法》訂立後，部份反對派成員棄保潛逃到其他國家，而最近有份策劃初選的成員亦陸續受到法律制裁。這些頭目離開了政治舞台，並不代表他們在香港的反國家勢力會完全消失。大家在網上仍能看到不少人繼續散佈白色恐怖，在這個情況下，有部份香港人就會擔心，到底自己能否達到「愛國者」的標準，又是否不可以對政府的工作提出批判等等。

各位香港普通市民都應該留意，夏主任的講話針對「治港者」，亦即是說，如果你有志要貢獻香港，成為一個治港者，自然需要達到愛國者的標準。但如果只是一個普通市民，對政府施政有不同意見和想法，普通的批判當然可以。但如果有任何人，作出任何行動嘗試破壞「一國兩制」，就屬於絕對不能容忍的行為。

每一位正在閱讀這篇文章的朋友，不需要因為近來政治上增加了許多新的概念，就感覺香港變亂了，變得不再熟悉。面對這一個瞬息萬變的香港，我們只需要做好自己本份，安份守己，發揮獅子山精神，無論面對任何改變，都必定能從容面對。