打擊738個衛生黑點逾兩年　卓永興：如無「翻發」可從黑名單剔除

政務司副司長卓永興主持「地區治理專組」會議，指打擊衞生黑點計劃效果顯著，不能將環境長時間得到改善的地方永遠列為黑點，相關部門要仔細審視738個衛生黑點的情況，繼續積極跟進，適時剔除黑點。他說，有關地點如整改2年後情況沒有「翻發」，會從黑點名單中剔除，並在今年第一季在衛生黑點網頁更新。



政務司副司長卓永興（右四）今日（二月十七日）主持「地區治理專組」第七次會議。旁為民政及青年事務局局長麥美娟（左四）（政府新聞處）

卓永興今日主持「地區治理專組」第七次會議，跟進「地區治理領導委員會」交付的工作。其中，他提及政府於2022年8月推出「政府打擊衞生黑點計劃」，持續兩年多的「政府打擊衞生黑點計劃」收效顯著，普惠市民。

卓永興補充，不能將環境已長期獲改善的地方永遠列為黑點，要求審視738個衞生黑點的情況，確認哪些適合剔除。卓永興指，若有地點整改兩年後無「翻發」，就要從黑點名單中剔除，並在今年第一季在衞生黑點網頁更新。

政務司副司長卓永興（左）聯同民政及青年事務局局長麥美娟（右）和民政事務總署署長張趙凱渝（中）視察九龍城區內「三無大廈」及其周邊範圍非法棄置垃圾黑點（政府新聞處）

公布改善候車環境、冷氣機滴水等工程進度

是次會議亦跟進社區環境和設施提升項目的進度。改善公共運輸交匯處候車環境方面，全港18區各有一個提升工程，包括提升照明裝置、改善通風系統、維修及翻新牆身和天花，當中11個將於今年內完成，餘下的將於下年完成。

打擊大廈冷氣機滴水方面，食物環境衞生署將於今年夏季，加強對約30個冷氣機滴水黑點的巡查和執法。潔淨行人路方面，食環署已在約80個黑點定期安排小型洗街車，配備高速清洗盤和高壓熱水洗濯機，加強洗刷街道，及移除污漬或青苔。