預算案前瞻｜港股曾日獻9億印花稅　金融泵水構想　 財赤迎刃解？

港府千億財赤的警鐘，早惹全城嘩然，開源節流，無疑成為呼聲所向。作為國際金融中心，金融業的稅收貢獻，不容小覷，經《香港01》估算，2024財年的股票印花稅可超過530億元，按年升約兩成。



港股成交潛能無限，上周二（18日）224億北水南下掃貨，創4年來單日最多。回顧去年9月底內地救市，港股單日成交額，連破千億關口，飆至6200億元新高。若可維持全年，則僅股票印花稅，就可貢獻超過2,264億元，千億財赤或將「不足掛齒」。



不過，下調乃至取消股票印花稅的倡議，業界亦多有提及。專家明言，需釐清削減稅率，不等於導致收入減少，且可配合對衍生工具等新徵印花稅，刺激股市交投，尤其是催生高頻交易，相信對於填補赤字，金融業「錢」景廣闊。



去年9月底，內地出招救市，大市單日成交額，接連刷新千億關口。（資料圖片）

料24財年股票印花稅逾531億 按年增兩成

翻查歷年統計，印花稅收入對庫房貢獻，其實不少。2023至24財年，合計491.1億元，佔政府收入總額的8.9%。正如官方解釋，本地資產市場受壓，令樓市印花稅等減少，早在2021年，印花稅收入曾高達996.8億元，佔當年的14.4%。相當於短短兩年，印花稅收入已然「腰斬」。

不過，該項數字，其實包含了股市、樓市兩邊廂，單計股市，時下港股印花稅，買賣雙方仍需共同支付，根據每宗交易的金額，雙方各自繳納0.1%。而財政司司長陳茂波，去年時亦曾明言，港府目前沒有取消股票印花稅的打算。

本港財政年度為每年4月至次年3月，通過港交所每月數據，本財年過去10個月，證券市場成交總額近29.3萬億。但需留意，目前牛熊證、衍生權證等產品，不計入徵收範圍，因此平均只有約76.1%的交易額，來自可貢獻印花稅的股份交易，約為22.1萬億元。

僅以此為基準，2024財年首十個月，已有442.8億元的股票印花稅進賬，由此推算，全年股票印花稅可有531.4億元。結合日均成交額，粗略計得，2023財年股票印花稅收入約441.6億元，對比2024財年，按年增幅約有20.3%。

值得一提的是，港府此前上調稅率，至買賣雙方各繳0.13%，直到2023年11月中，方降回0.1%，「還原」至2021年之前水平。這就意味著，23財年有約8個月時間，依照以0.13%徵稅。因此完全下調後的2024財年，收入還能錄得兩成漲幅，可謂表現不俗。

近日，內地當局相隔逾6年，再次召開民企座談會，龍頭科企的現身，刺激北水大舉南下掃科技股，貢獻交易額。（資料圖片）

單日曾成交6200億破紀錄 維持全年足抵千億財赤

去年股票印花稅收入增加，其實有跡可循，成交額一路「過關斬將」，9月16日中秋前夕，因內地假期失北水，港股單日成交額縮至479.9億元的「冰點」。換言之，當日的印花稅收入只得0.7億元，若此僵局全年未破，則1年的股票印花稅收入將僅存175.1億元。

幸而柳暗花明，伴隨美國減息、內地官方出招救市，不足20日內，港股接連刷新單日4、5、6千億成交額的重要關口，飆至超過6,206.5億元的歷史新高，不僅令一眾投資者揚眉吐氣，亦是令港府賬面收入頗豐。

以10月8日巔峰市況計，逾6,200億元的成交額，一天就可貢獻9.4億元稅收，若一年約240個交易日，均可維持此水準，則全年股票印花稅將達2264.1億元，千億財赤，迎刃而解。

即便當日的「瘋狂」，部分源自假期後首日復市，北水蜂擁回歸，事實上就算無其加持，港股亦曾證明，交易能力不容小覷。10月2日，仍處內地國慶休市，大市就已創下4342.0億元的靚麗交易額，為歷來第四多，足見只要「有得賺」，外資同樣願意入市掃貨。

換言之，當日印花稅收入也可達6.6億元，維持全年，亦足有1584.0億元。且即便無法日日破頂，舊年10月作為去年成交最暢旺的單月，月內股份成交額也近4.1萬億元，維持此力度，則千億的赤字虧空，亦不過12個月的時間，便足以補齊。

10月2日，仍處內地國慶休市，大市就已創下4342.0億元的靚麗交易額，為歷來第四多。（港交所網頁截圖）

專家點誤區：降稅率≠縮稅收 開源需謹慎

金融業創收的威力，可見一斑。香港作為國際金融中心，不乏有市場觀點認為，可思考增設創收「功臣」金融類項目的稅項，如對於債券、衍生工具，乃至跨境理財通等新產品徵稅，為財政「泵水」。

香港大學經管學院金融學副教授劉洋指出，一年500億元的股票印花稅，固然可觀，但假設完全取消，也可用發債等方式彌補，且就債務佔GDP的比重而言，相信只會提升個位數百分點。因此儘管財赤與印花稅兩廂權衡，其仍更支持削減印花稅率，刺激市場流動性。

港股目前每天有近三分之一的股票無交投，該比例遠高於滬深兩市。（源自港大經管學院綠皮書）

劉洋強調，市場需釐清一個誤區，印花稅稅率下降，不等於收入減少，若減稅刺激交投倍升，反而有助於補充收入。他解釋稱，港股流動性堪憂，目前每天有近三分之一的股票無交投，該比例遠高於滬深兩市，以及其他金融中心。

他尤為提醒稱，「開源是危險的」，低稅是香港的特色，「加一個新的稅，就開了一個口子，大家會浮想聯翩，是不是要加更多稅。加一點，收的錢可能不多，但是把大家都嚇跑了，得不償失。」

香港大學經管學院金融學副教授劉洋呼籲，通過減稅率提升港股市場的高頻交易（HFT）。（圖源自HKU Business School FB）

流動性更利創收 籲谷高頻交易

流動性的提升，除卻利好一般交易，劉洋特別提及，將有利谷催高頻交易（HFT），高頻交易可以通過演算法程式，於數秒之間，快速獲利，有利於顯著提高市場流動性。據其引述的高盛研究結果，全球股票總成交量中，演算法交易（AT）約佔 65%，而其在香港市場，只佔約10%。

而香港市場高頻交易落後的主要原因，就包括印花稅等交易成本高昂，以及費用結構複雜。例如，美國市場並不徵收股票印花稅，且對許多服務採取固定收費；而香港則多採用按比例費用，尤其不利於以科技股為代表的，大價股票交易，反而令交易額損失。

考慮新徵衍生工具印花稅 擴闊稅基

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，儘管業界一直都希望撤銷股票印花稅，增強國際競爭力，但財赤太過嚴重，平衡之下，可在減少股票印花稅的同時，重新徵收窩輪、牛熊證等衍生工具印花稅。

他解釋稱，衍生工具印花稅徵收比例，不似預期誇張，依該會統計，目前衍生權證及牛熊證的交易額，佔大市總額約10%。他建議，可由買賣雙方各付0.025%，相當於1萬元成交，單方僅收取2.5蚊，「對炒家而言，微不足道」。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，可在減少股票印花稅的同時，重新徵收窩輪、牛熊證等衍生工具印花稅。（圖源自受訪者）

至於其他的金融產品，跨境理財通等尚處起步吸客階段；ETF相當於已徵收過一次稅；債券本身法律定義複雜，普通的銀行貸款也算是債，因此均不適合再考慮收取印花稅。

不過，他也明言，香港的稅基過於狹窄，過往30年取消了太多類目，但過分依賴金融等單一行業，會產生集中性風險。他表示，開源節流的途徑其實很多，例如公務員人工「多到離嗮譜」、基建工程超支、社會福利開銷過大等事項，均可以思考縮減。

陳志華續指，結合衍生工具印花稅，可考慮將股票印花稅，改為買賣雙方各付0.0625%，則整體印花稅收入的縮減，將控制在約34%的水平。他形容稱，無論現貨或衍生工具，其實長遠目標都是逐步縮減印花稅，只是更宜徐徐圖之，希望不會對政府產生太大負擔。