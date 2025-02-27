直播・財政預算案2025｜陳茂波：北都發展定必優先於明日大嶼

財政司司長陳茂波今日（27日）再到立法會向議員簡介任內第三份《財政預算案》，包括提出加強削減政府開支計劃，特首、問責官員、全體公務員和各級議員凍薪、收緊長者2元乘車優惠等。《香港01》直播立法會會議情況。新民黨議員李梓敬關注明日大嶼是否已胎死腹中？陳茂波強調北都基於地理位置，北都的發展一定優於明日大嶼。政府會先集中精力做好北都發展，明日大嶼規劃要再研究。



陳茂波與財經事務及庫務局局長許正宇早上11時到立法會，先向議員簡介財政預算案內容，之後接受提問。

陳茂波：要擺脫對地價收入過分依賴

實政圓桌立法會議員田北辰表示，香港經濟建基於實體資產經濟，私樓樓價下跌人人心寒，為何暫停賣地範圍不包括住宅樓宇用地，供樓市民見到單位每日跌價，會令市民知道政府關心他們的資產價值。北環線及跨海鐵路，會否舉債以公私營模式落實？為何不能發更多人民幣債券。

陳茂波指，如果公開表明1-2年不賣住宅用地是不合適，樓價飛升大家歷歷在目，土地供應要繼續做，一定要有土地儲備在手，要讓市場知道政府穩定推出住宅用地，但每次都會審慎推出，上次推都是一幅，就供應量而言比較克制。一方面讓大家知道地陸續有來，但都是因市場情況平衡推多少。他指地價收入210億不是目標，只是根據來年賣地計劃計算，政府一年整體收入達幾千億，有必要擺脫對地價收入過分依賴的態度。

香港人民幣資金池不多，大概11000億，發債人民幣要考慮市場吸納能力，可能範圍之內都想發人民幣債。

易志明倡「牛肉幹」針對商用車作豁免

自由黨航運交通界易志明表示業界支持預算案，其中綠色航運方面，很高興政府提供綠色甲醇稅務豁免，希望盡快有時間表，令業界早期規劃；續指對政府增收方面有意見，「牛肉幹」方面有無針對商用車豁免的程序，否則會將商用車運營成本加到乘客身上。

陳茂波表示，商業營運車方面會記下意見，回去研究。

200元私家車陸路離境稅影響做生意？ 陳茂波：未定案

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒指，造地不能停，要為未來做好儲備，會否考慮分期付款恢復勾地、拆小一些。他指，離境稅200元太貴，尤其私家車陸路離境稅200元可能影響做生意。他指發債可以發更多，可否證券化令香港人買到，增加流通量。

陳茂波指賣地拆小一些是一個方向，但個別地方規模效益可能未必適合；分期付款並非絕對冇得諗，可列入考慮範圍。

離境稅方面，坐飛機離開香港現時要給120元，認為可適當上調；至於陸路離境稅尚未有定案，當局仍研究中，有意見可以提出。

明日大嶼胎死腹中？ 陳茂波：規劃要再審視

新界東北、新民黨議員李梓敬提問，預算案無提到明日大嶼，是否代表它已經胎死腹中，就算是首先發展北都，明日大嶼的前期研究費用是否可以叫停或無限期延遲。

陳茂波表示，明日大嶼土地規劃需要再審視，先集中精力推進北都，因為北都連接深圳、大灣區，在創科發展是自然落腳地，河套區是很多國際企業的落腳點，因為它們希望藉此打入內地。他續指，交椅洲的填海正在做研究，結果遲點出，還有一系列環境評估等研究，可以在北都推進時跟進。

李梓敬詢問有否研究能停止以省錢，陳茂波說現階段可以思考是否有必要開展新研究，至於費用稍後回復。

陳茂波承諾再研究偏遠地區長者交通問題

民建聯立法會議員陳學鋒指，節流一定沒有人高興，兩元乘車優惠收到很多偏遠地區長者查詢，離島很多居民要坐船，沒有其他公共交通選擇，一程幾十元。他指要從銀髮經濟角度思考，希望再思考偏遠地區可否長者半價再兩折。他又提議再推租置計劃，指很多公屋居民希望買入現居公屋，政府也可因此增加收入。

陳茂波承諾，會再看看偏遠地區長者交通問題，總括而言一日八次差不多覆蓋99%狀況，目前認為合適及寬鬆。租置計劃方面聽到意見，是非常重要政策要深入調研，要與置業階梯構建相關，不能單一考慮，因為房屋供應未來有更多讓市民買的房屋，租置計劃與不同階梯的出售房屋的關係，要小心研究分析，這個階段未下定論，有思考。

容海恩關注會否以融資吸引更多航天公司來港

選委界、新民黨容海恩提問，中國已經發射第一個6G衛星，她關注低軌衛星在香港的發展空間，認為香港可以用融資吸引更多航天公司來香港，詢問政府未來有否計劃。

陳茂波表示低軌衛星方面，大學已經有就國家登月計劃參與研究，政府全力支持；已經成立工作小組探討低空經濟，歡迎各位議員提意見。

容海恩續指，希望政府大力推進低空經濟和低軌衛星發展。

江玉歡質疑強化財政整合計劃太仁慈？

選委界立法會議員江玉歡表示，強化財政整合計劃，市民覺得「太仁慈、慢，不夠手起刀落」。她指政府曾表示開支要進入整固期，今次是否來得姍姍來遲。她問及2元乘車優惠，指政府曾指出長者每月乘搭不多於70次，為何今次要設限240次，可以節省多少錢，有沒有科學化估計？

陳茂波指，疫情後復甦沒有很鞏固，社會都覺得政府應幫助令復甦穩固，22/23年度支援措施有相當程度，及後逐步調整，中間最重要是穩妥，尤其地緣政治複雜，資金流向隨時變動，對金融市場影響大，故十分謹慎。

兩元乘車方面，陳茂波指60歲65歲都健壯，可能有人要探望孫子、到醫院探望老伴，考慮比較寬鬆，平均一日8次，一般都不會出行8次，但希望體貼一下，估計日後一年節省6億。

陳茂波：發展AI更聰明做法是動員市場力量

選委界鄧飛提問，支持香港建立100條智能生產線具體規模有多大，能否透露更多細節。其次，歡迎自資院校放寬收內地生，會否進一步開放更多自資院校收內地生。最後，有否更多關於削減公務員職位的信息，具體削減準則是什麼。

陳茂波表示，發展AI的投入很大，除了提供基建，更聰明的做法是動員市場力量。自資院校方面，要逐步來；智能生產線期望用很多人未必現實，不如逐步擴容。

地價收入以往佔比較高 陳茂波：不希望過分依賴地價收入

選委界立法會議員周文港指，「預算案好難做大家都知」，認為措施溫和克制。他建議政府要積極進取開源，往年地價收入及印花稅在2021/22年地價收入有1400多億，印花稅有1000億，對政府收入佔比較高。他反問土地收入及印花稅是否要爭取多一些，皆因是很難取代的收入，是否可推出學生宿舍用地。

陳茂波指，地價收入曾經是主要收入來源之一，但當年樓價飛升市民生活壓力大，不希望特區過分依賴地價收入，而利得稅、薪俸稅更為重要，要令大家住得到、住得好。

陳月明關注何時滅赤 陳茂波：綜合帳目稍後先回復平衡

選委界立法會議員陳月明向陳茂波提問，是否有信心經營帳目如他所言，未來三數年回復平衡預算，非經營帳目何時平衡，以及如何利用人工智能減省政府開支，成效如何。

陳茂波表示，2026/27年度經營帳目大致平衡，屆時會出現盈餘，而非經營帳目要把握發展時機，培育創科作為發展動力，所以北都要發展。他續指，地價收入方面，商業物業市場要消化供應，要讓物業市場逐步恢復，因此適度發債是合適做法，有信心利用市場資金加速北都和工務工程發展。他表示，綜合帳目要稍後才恢復平衡。

AI發展方面，要從AI作為關鍵產業，另外要賦能其他產業發展。

陳茂波簡介財政預算案

陳茂波在開場白表示，去年經濟溫和增長2.5%，服務出口增長2.5%，訪港旅客4500萬人次，投資增長2.4%，私人消費下跌0.6%，失業率3.1%，市民入息升幅，通脹輕微，有不少正面因素，服務輸出持續增長，便利跨境安排會吸引更多旅客，經濟氣氛改善，特區推動經濟措施會為內需提供支持，加上就業持續增長，有助提振私人消費，預測今年經濟全年實際增長2%-3%。他表示香港要推動高質量發展，創科產生新動能，要發展人工智能為關鍵產業，傳統產業要轉型。

他指，港交所籌備科技專線，港府檢討知識產權特許費用有扣稅安排，加速知識產權貿易在港發展。至於北部都會區建設，要加快完成河套區第一期、新田科技城、沙嶺數據園。

他又表示，金融要優化上市平台，提升優勢，加快發展數字金融；貿易發展要建立高增值供應鏈中心；航運推動高增值航運服務，發展智慧港口。推動旅遊業，撥款落實無處不旅遊理念及旅遊藍圖2.0。來年不推商業用地，讓市場有空間消化，商業用地或轉住宅用途。

財政壓力方面嚴控政府開支，到27、28年減7%開支，公務員編制每年減2%，本屆政府減10000職位。同時盡可能減低對市民影響，政府會精簡程序推動公務員科技應用能力，提升公共服務效率。審慎適度開源方面，包括提高飛機乘客離境稅，逐步有序任期內經營賬目恢復平衡，預測26/27恢復盈餘，非經營賬目會有赤字，但會逐年下降，28/29年度有盈餘。

此外，發行政府債券會融資，發債不會支付經營開支，是嚴守的財政紀律，會擴大發債用於基建，5年間會發1500億至1900億，56%為短期債務再融資。他形容這一份是政府中期預算案，變革回應挑戰，會逐步有序恢復收支平衡，善用一國兩制優勢，對接國家戰略，發展經濟改善民生。

財政司司長陳茂波今日（2月26日）公布最新1份《財政預算案》，宣布公務員凍薪。（盧翊銘攝）

陳茂波在新一份預算案中提出加強財政整合計劃，除了提出特首、問責官、全體公務員和司法人員及各級議員凍薪外，也要求各部門在本年度至2027-28年度累計削減7%經常開支，屆時的經常開支要較2023-24年度低243億元。公務員編制也要削減一萬個職位。

此外，還包括收緊長者2元乘車優惠和收緊公共交通費用補貼計劃、又提出隨著北部都會區發展，未來五年基本工程開支由平均每年九百億元增至每年一千二百億元，政府在可持續債券計劃和基礎建設債券計劃下每年發行千五億至千九億元債券等措施。

2025-26年度財政預算案重點

