油尖旺南分區會婦女節前夕家訪 余健強：盼婦女及長者感受關懷
撰文：潘耀昇
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油尖旺南分區委員會趁三八婦女節前夕，昨天（5日）起一連兩日探訪油尖旺家庭，帶隊的油尖旺南分區委員會主席江正本聯同委員及區議員，一共近20人分四隊義工家訪。江正本指未來繼續舉辦類似活動，擴大服務範圍支援更多婦女、長者及家庭，呼籲各界關注及體現社會責任。
委員會盼透過探訪區內女性獨居長者及婦女家庭，紀念婦女權益，關注女性在家庭與社會中的角色，家訪時又送上小家電、美容產品、花束、食物及日常生活用品。
期間，有街坊反映長期缺乏陪伴偶爾感到孤獨，探訪讓她們感受到關心與重視。另外有街坊反映與業主立案法團溝通上遇到問題，同場的議員及分區委員會將關注及跟進。
油尖旺民政事務專員余健強等公務員亦探訪多戶油尖旺家庭或獨居長者。余健強表示，三八婦女節不僅是慶祝女性的成就，更應關注她們面臨的挑戰，希望透過實際行動，讓更多婦女及長者感受到社會的關懷，同時促進社區和諧與共融。
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