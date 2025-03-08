婦女節｜李家超：英姿巾幗、香江好逑　以紫荊、木棉、紅梅送祝福

今日（8日）是國際婦女節，民政及青年事務局與婦女事務委員會，在政府總部舉辦國際婦女節酒會，行政長官李家超伉儷出席。李家超致辭時，引用《詩經》的「窈窕淑女、君子好逑」，又指今日應是「英姿巾幗、香江好逑」。他又以三種花祝願婦女如紫荊芬芳、如木棉挺拔、如紅梅傲雪。



特區政府今日（8日）舉行國際婦女節酒會（馮子健攝）

李家超：女性文職公務員佔49% 常秘6成是女性 功不可沒

李家超指，1995年多個國家在北京通過《北京宣言》及行動綱領，旨在促進性別平等，國際社會性別平等事業邁上新台階，表示國家在婦女事業上是堅定支持者、實踐者。

正在北京召開的全國兩會，李家超指總理李強的《政府工作報告》都有提及保護女性兒童。香港方面，女性佔人口54%，多年來擔當家庭支柱，是社會進步的重要推動者；政府管治團隊有7位女局長，佔局長總人數近半，比例歷屆最高；女性文職公務員佔總數49%、常任秘書長有6成是女士。他多謝女性公務員，認為是功不可沒。

政府今日（8日）舉行國際婦女節酒會（馮子健攝）

祝願婦女如紫荊芬芳、如木棉挺拔、如紅梅傲雪

此外，李家超以三種花為婦女送上祝願，第一是祝願如紫荊芬芳，望婦女弘揚家庭美德，以溫暖愛心構建美好家庭。第二是如木棉挺拔，在崗位上勇創高峰，表示婦女是推動社會的重要引擎，冀為國家高質量發展作出貢獻。第三是如紅梅傲雪，說好香港故事，鼓勵婦女發揮廣闊網絡。

麥美娟表示第二季推出友師計畫，招募人數已超出目標（馮子健攝）

民政及青年事務局局長麥美娟指，婦女貢獻巾幗力量，女性在不同領域擔任重要角色。她又稱，民青局會在第二季推出友師計畫，為本地女大學生配對女性友師的「『友』妳啟導」，為學員職業生涯規劃提供指導，已經找到50位友師，超出原定目標。

她表示，婦女自強基金讓婦女發揮潛能，實現自我增值，體驗特區對婦女事務高度重視。她對女性致上崇高敬意，期待與各位攜手奮進。

陳清霞在婦女節酒會上以視像致辭，表示婦女半邊天作用日益彰顯（馮子健攝）

婦女事務委員會主席陳清霞在北京出席政協會議未能到場，以視像致辭，指三十年婦女半邊天作用日益彰顯，國家及香港政府對婦女情切關懷，有信心特區引領下婦女委員會與社會奮進，為婦女創造更多機會。

李家超（右五）與妻子林麗蟬（左五）與女性問責官員賀婦女節（李家超FB）

李家超與管治班子八名將合照 感謝她們為香港服務

出席嘉賓亦包括中聯辦副主任劉光源、政務司司長陳國基、立法會主席梁君彥、行會非官守議員召集人葉劉淑儀、保安局局長鄧炳強、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、公務員事務局局長楊何蓓茵、教育局局長蔡若蓮、運輸及物流局局長陳美寶、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、特首辦主任葉文娟等。

另外，李家超又在社交平台上載與七名女局長和特首辦主任的合照，感謝她們一直以來為香港服務。