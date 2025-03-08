38婦女節｜女收派員日送逾百件貨　搬近百公斤重家俬：女仔都做到

今日是三八婦女節，在大眾眼中，快遞物流業是以男性主導的行業，但近年愈來愈多女性打破藩籬入行，同工同酬。她們除了一樣要「快手快腳」派件，更要做「大力士」。有女收派員日協助送逾百件貨，甚至要搬寄運家俬，最重一件達90公斤，她認為工作無分男女，巾幗不讓鬚眉，「女仔都可以做到好多嘢！」；亦有女倉務員曾因體型「細粒」，遭人質疑能力，卻憑細心和動作快，一日能分揀超過1,000件貨物，成為同事眼中榜樣，她說「希望所有行業都唔好再分男女，做到嘅就做！」



順豐速運的派遞員Polly（左）、倉務員淑敏（中）和冬玲（右）雖是女流之輩，但在快遞物流行業工作，表現絕不輸給男性。(梁鵬威攝)

日送百件貨 最重90公斤

40歲的Polly 約5年前加入速遞行業，她原是順豐速運門市職員，負責接待來取貨的客戶；至兩年前她誕下兒子後，為了負擔更多的生活費用，改當薪酬更高的收派件員，主要在中上環區工作，負責上門送件及收件。她稱每日平均派送逾百件貨，最誇張時派送了300件貨，與其他男送貨員不相上下。當時母親曾問她，「你一個女仔走去送貨，得唔得架？」

她笑說，整個中上環區有約百名派件員，但她認識的女生只有3個，她就是那百分之三。她指，公司對所有男女同事都一視同仁，「冇話你女仔唔使做，最多有人幫手。」她送過最重的貨物是跟同事合力搬送的一張梳化，重量足足有90公斤。

她形容，當時無法搬入升降機，便將梳化拆件，逐件送貨上樓。當日還是夏天，她熱得汗流浹背，如今想起仍笑着叫苦。有時客人見到她，不禁驚嘆「嘩，你一個女仔搬咁多嘢」她倒不以為然，甚至有些自豪說：「女仔都可以做到好多嘢！」

倉務員冬玲記得疫情時，許多人訂購口罩、酒精等貨物，整個倉都是待處理的貨物。有些重達數十公斤，她需不斷搬搬抬抬，非常辛苦。（梁鵬威攝）

為應付兒子留學費用 轉行做倉務員

Polly的經歷，跟另一名倉務員冬玲相似。冬玲年逾50歲，本來在時裝公司任職倉務員，後來兒子到外地升學，每年需要十多萬生活費和學費，為了賺取更多錢，她8年前轉到順豐速運工作，現為冷凍倉倉務員，職責包括快件的分揀、打包和轉運等。

冬玲說，雖然物流業以男性職員為主，但女性同樣需處理很多體力工作。她記得疫情時，許多人訂購口罩、酒精等貨物，整個倉都是待處理的貨物。有些重達數十公斤，她需不斷搬搬抬抬，非常辛苦，猶幸她身形高、力氣大，還能應付。

她又認為，女性在物流業中也有優勢，例如分貨時會更為細心、動作更快，「男仔可能體力上有優勢，但女性細心同效率方面都別具一格。只要團結協作，工作自然能夠得心應手。」

身材矮小的淑敏做起事來動作利落，不輸男性，她稱：「希望所有行業都唔好再分男女，做到嘅就做。」（梁鵬威攝）

身高150公分被質疑：「你咁細粒，點解要嚟做？」

30歲的淑敏，原先在西餐廳做厨房工作，疫情期間轉到順豐中轉站做倉務員，職責與冬玲一樣。她身高約1.5米，無論做厨房還是倉務員，都曾有人跟她說「你咁細粒，又咁後生，點解要嚟做？」她初時仍會在意，現在便覺得用行動證明，做好自己的工作便可。她認為本身動作利落，分揀貨物較其他同事快，冬玲也讚她效率高，最高峰一日可處理超過1,700件貨。她說，「希望所有行業都唔好再分男女，做到嘅就做。」

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順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣表示，目前順豐香港共有3,000多名員工，其中逾10%為女性，而在前線職務中，女性主要擔任門店助理、收派員和倉務員等職位。她又指，為吸引更多女性入職，順豐早前增設屋邨收派員職位，派送範圍較固定，上班時間亦較為彈性，方便女性兼顧家庭。