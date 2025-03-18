香港新型工業發展聯盟成立　林定國：透明的法律環境有助創新

《施政報告》提出成立的「香港新型工業發展聯盟」，今日（18日）舉行成立典禮。律政司司長林定國致辭時表示，推動新型工業化是融入國家發展重要一環，今年全國兩會的《政府工作報告》中提到，要因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系，相信本港穩定、透明的法律環境，可增加投資者信心，促進科技和產業創新。



律政司司長林定國今日（三月十八日）在香港新型工業發展聯盟成立典禮。（政府新聞處）

林定國指，新型工業的發展過程中，法律的作用不可忽視。法律不單止是規範市場秩序、保護知識產權的基石，更是促進科技創新、推動產業升級的重要保障。一個穩定、透明、可預期的法律環境，能夠增強投資者的信心，吸引更多的資金流入，促進技術創新和產業升級。只有在健全的法律框架下，企業才能安心經營，創新才能蓬勃發展，市場才能健康運行。

孫東稱，政府推動成立聯盟的宗旨，是促進「政、產、學、研、投」協作，政府將擔當積極推動者（鄭子峰攝）

孫東：正研究推出綜合指標反映香港新型工業發展成果

創新科技及工業局長孫東指，政府推動成立聯盟的宗旨，是促進「政、產、學、研、投」協作，政府將擔當積極推動者，並且「搭好台」，為聯盟提供全方位支持和幫助。孫東又指，創科在香港GDP佔比增幅，可反映本港創科產業發展情況，當局正進行研究，期望在不久將來推出有效的統計數字，以綜合指標如實反映香港新型工業發展成果，並希望這個統計指標能夠每年都有增長。

聯盟由8間機構共同創辦，包括工總、中華廠商聯合會、生產力局、科技園公司和職業訓練局等。