遙距聆訊｜ 陳國基稱草案通過是里程碑 感謝議員與政府務實協作
撰文：蕭通
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立法會大會周三（26日）三讀通過《法院（遙距聆訊）條例草案》，政務司司長陳國基表示歡迎，稱推行遙距聆訊不單是司法機構在法院更廣泛運用科技的里程碑，也是積極回應社會期望的重要舉措。他感謝議員辛勤工作，與政府攜手提升司法效率，強調香港的良政善治， 有賴於行政和立法機關良性互動。
法案委員會6次會議 就作證具體安排等內容提意見
陳國基在社交平台發帖稱，在審議《法院（遙距聆訊）條例草案》的過程中，深深感受到立法會議員的專業和盡責，法案委員會共舉行了6次會議。審議期間，主席梁美芬、副主席林新強及各委員，非常細心和認真地考量每條條文，並從實際角度向政府提出不少具建設性意見，使條例內容更臻完善及加嚴謹清晰，當中包括遙距作證的具體安排、如何確保證人不受脅迫、系統安全等。
陳國基指出，當局認真研究各項意見，並接納當中多項。在全體委員會審議階段，議員提出多項修正案，包括修訂《條例草案》中對「法律代表」的定義、容許在維持被告人出席和上訴有關聆訊權利不變的同時，法院可以更靈活選擇合適方式，以處理上訴許可申請等。
他表示，議員與政府共同促進社會進步，這種務實協作、群策群力的精神，是香港持續向前發展的堅實基礎。
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