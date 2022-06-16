法院擬立法採用遙距聆訊　首階段不應用於刑事審訊

司法機構今（16日）就立法准許採用「遙距聆訊」展開公眾諮詢，諮詢期至今年9月15日，為期三個月。法院計劃循序漸進採用遙距聆訊，在首階段，將不涵蓋刑事審訊及若干人士。立法內容將包括作出遙距聆訊令的細節，確立遙距聆訊的運作及法律效力、保障司法公開的措施，為訴訟方提供保障以確保遙距聆訊的公平處置。



由於法律限制，現時刑事案件的聆訊大多未能遙距進行。至於民事法律程序，雖然不存在法律限制，但都沒有法律條文列明遙距聆訊的相關事宜該如何處理。

有關《條例草案》將為遙距聆訊在香港法律程序中的申請、運作和效力提供全面的法律框架，及清晰的法律依據。法官和司法人員在考慮所有相關情況，及司法公開和聆訊公正兩大原則後，而認為情況合適的話，可於各級別法院及審裁處命令進行遙距聆訊。《條例草案》也會擬定涉及記錄和發布遙距聆訊等的新罪行。